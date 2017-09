"Milionerzy": Pytanie o przebój Marka Knopflera za 20 tys. zł

Piosenka o sprzedawcach ze sklepu AGD i RTV? Takie pytanie padło w "Milionerach".

Michał Hajdo w "Milionerach" i jego pytanie za 20 tys. zł /TVN

"Milionerzy" ponownie zagościli na antenie od początku września. Show prowadzony przez Huberta Urbańskiego był wiosennym przebojem TVN, a nowa edycja ponownie przyciąga tłumy chętnych do gry o milion, a także wielu widzów przed telewizory.



Reklama

W programie co jakiś czas pojawiają się pytania związane z muzyką. Tym razem Michał Hajdo usłyszał je na poziomie 20 tys. zł.

"Treść której piosenki Marka Knopflera brzmi jak jojczenie sprzedawców ze sklepu AGD i RTV?" - tak sformułowane było pytanie.

Do wyboru były następujące odpowiedzi: "Sailing to Philadelphia", "Brothers in Arms", "Private Investigation" i Money for Nothing".

Pierwszy utwór pochodzi z solowego dorobku Marka Knopflera. Trzy kolejne zostały nagrane z istniejącą z przerwami w latach 1977-95 grupą Dire Straits.

Uczestnik najpierw odrzucił zdecydowanie "Brothers in Arms", później "Sailing to Philadelphia". Pierwszym skojarzeniem pana Michała była odpowiedź "Money for Nothing" ("kojarzę ten teledysk").

Ten właśnie utwór postanowił obstawić, wygrywając 20 tys. zł. Przy kolejnym pytaniu za gwarantowane 40 tys. zł nie znał już odpowiedzi, dlatego postanowił wycofać się z gry.

Clip Dire Straits Money For Nothing

W wiosennym sezonie "Milionerów" dwukrotnie padło pytanie za milion, sześć razy za pół miliona.



Jako pierwsza 500 tysięcy złotych wygrała Sonia Ciuk. W odcinku specjalnym Kinga Rusin i Piotr Kraśko również wygrali pół miliona złotych, które przekazali na rzecz Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

Jak dotąd główna wygrana padła tylko raz, w 2010 roku.

"Szkoda, że nie zdarzało się to częściej! Mam jednak nadzieję, że tej jesieni komuś dopisze szczęście" - przyznaje gospodarz "Milionerów".

"Milionerzy" emitowani są od poniedziałku do czwartku o godz. 20.55 na antenie TVN.

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***