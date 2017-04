"Milionerzy": Pytanie o przebój Czesława Niemena za 20 tys. zł

W środę (12 kwietnia) o 125 tys. zł zagra Ilona Rasińska ze Słubic. Wcześniej uczestniczka z łatwością poradziła sobie z pytaniem o tekst utworu Czesława Niemena.

W popularnym show prowadzonym przez Huberta Urbańskiego co jakiś czas pojawiają się pytania związane z muzyką. W ostatnim odcinku Ilona Rasińska została zapytana o tekst utworu Czesława Niemena nagranego z grupą Niebiesko-Czarni.

Do czego "wystarczy tylko w krąg ustawić się, chusteczkę jedną mieć"? Jako propozycje dokończenia tekstu przygotowano następujące odpowiedzi: "do berka", "do ciuciubabki", "do pomidora" i "do piaskownicy".

Ilona nie miała wątpliwości, ponieważ zna "?". Dlatego od razu poprosiła o zaznaczenie poprawnej odpowiedzi "do ciuciubabki". "Lubię Niemena" - podkreśliła.

Wspomniany fragment pochodzi z utworu zatytułowanego "Zabawa w ciuciubabkę". Przypomnijmy, że Czesław Niemen śpiewał z grupą Niebiesko-Czarni w latach 1962-66. Po rozstaniu z tym zespołem założył własną formację Akwarele.

49-letnia uczestniczka w dzisiejszym odcinku "Milionerów" usłyszy pytanie za 125 tys. zł. Do wykorzystania ma jeszcze ostatnie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela.

