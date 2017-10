"Milionerzy": Pytanie o przebój Budki Suflera za 2 tys. złotych

"Bo do tanga trzeba dwojga" - fragment tego przeboju Budki Suflera zaśpiewali towarzysze jednego z uczestników "Milionerów".

Artur Nieścieruk i jego pytanie o przebój Budki Suflera w "Milionerach" /TVN

"Milionerzy" ponownie zagościli na antenie od początku września. Show prowadzony przez Huberta Urbańskiego był wiosennym przebojem TVN, a nowa edycja ponownie przyciąga tłumy chętnych do gry o milion, a także wielu widzów przed telewizory.



Jednym z uczestników wyemitowanego 4 października odcinka był Artur Nieścieruk z Warszawy. Student informatyki trafił na muzyczne pytanie warte 2 tys. zł.

"Do czego w myśl popularnej piosenki trzeba dwojga?" - do wyboru były odpowiedzi: do kujawiaka, zbójnickiego, tanga i pieczenia chleba.

Jeszcze przed pojawieniem się odpowiedzi uczestnik stwierdził, że kojarzy tę piosenkę, podając poprawną odpowiedź "do tanga". I to właśnie ją zaznaczył, wygrywając 2 tys. zł.

Pan Artur nie zdecydował się jednak zaśpiewać przeboju Budki Suflera, ale fragment refrenu postanowili przypomnieć towarzyszący mu na widowni jego najbliżsi - mama Agata i przyjaciel Emil.

Ostatecznie uczestnik zakończył grę z gwarantowanymi 40 tys. zł, gdy pomylił się przy pytaniu o 75 tys. zł.

Wspomniany wyżej tekst piosenki pochodzi z utworu "Takie tango" Budki Suflera. Był to singel promujący płytę "Nic nie boli, tak jak życie" z 1997 r. Nagranie autorstwa Romualda Lipki (muzyka) i Andrzeja Mogielnickiego (tekst) okazało się wielkim przebojem, dając grupie m.in. Fryderyka za piosenkę roku.



