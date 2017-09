"Milionerzy": Pytanie o przebój Andrzeja Rosiewicza za 20 tys. zł

Piosenka "For Mr President From Warsaw With Love" stała się hitem internetu podczas lipcowej wizyty Donalda Trumpa w Warszawie. A pamiętacie kto ją wykonywał? Ta wiedza dała 20 tys. zł Magdalenie Karweckiej w "Milionerach".

Magdalena Karwecka i jej pytanie za 20 tys. zł w "Milionerach" /TVN

"Milionerzy" ponownie zagościli na antenie od początku września. Show prowadzony przez Huberta Urbańskiego był wiosennym przebojem TVN, a nowa edycja ponownie przyciąga tłumy chętnych do gry o milion, a także wielu widzów przed telewizory.



W programie co jakiś czas pojawiają się pytania związane z muzyką. Tym razem Magdalena Karwecka usłyszała je na poziomie 20 tys. zł.

"Kto napisał i wykonał piosenkę 'For Mr President From Warsaw With Love' dla Donalda Trumpa?" - brzmiało pytanie.

Do wyboru były następujące odpowiedzi: Marcin Daniec, Maciej Maleńczuk, Andrzej Rosiewicz i Muniek Staszczyk.

Uczestniczka zdecydowała się na wykorzystanie koła ratunkowego, prosząc publiczność o pomoc.

Najwięcej głosów zebrał Andrzej Rosiewicz (43 proc.), drugi był Maciej Maleńczuk (29 proc.). Nieco mniej głosów padło na Muńka Staszczyka (23 proc.), a raptem 5 proc. obstawiło Marcina Dańca.

"Miałam nadzieję, że któraś odpowiedź będzie miała więcej niż te 50 proc." - skomentowała nieco rozczarowana pani Magdalena.

"Ja bym strzelała na Maleńczuka" - powiedziała zapytana przez Huberta Urbańskiego o swoje przeczucia.

Uczestniczka ostatecznie zaryzykowała idąc za wskazaniem publiczności i poprosiła o zaznaczenie Andrzeja Rosiewicza. To prawidłowa odpowiedź, która dała iberystce 20 tys. zł. W kolejnym odcinku będzie ona kontynuować grę o milion zł.

Satyryk, kabareciarz i wokalista przygotował muzyczną niespodziankę z okazji wizyty Donalda Trumpa w Polsce na prośbę "Gazety Polskiej". Wyemitowane w TVP wideo z piosenkami Andrzeja Rosiewicza podbiły internet. W nagraniu "For Mr President From Warsaw With Love" (z tekstem "Trumping and Jumping") pląsającemu wokaliście towarzyszyła cheerlederka.



Wideo TYLKO U NAS. Andrzej Rosiewicz specjalnie dla Melanie i Donalda Trumpa

W wiosennym sezonie "Milionerów" dwukrotnie padło pytanie za milion, sześć razy za pół miliona.



Jako pierwsza 500 tysięcy złotych wygrała Sonia Ciuk. W odcinku specjalnym Kinga Rusin i Piotr Kraśko również wygrali pół miliona złotych, które przekazali na rzecz Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

Jak dotąd główna wygrana padła tylko raz, w 2010 roku.

"Szkoda, że nie zdarzało się to częściej! Mam jednak nadzieję, że tej jesieni komuś dopisze szczęście" - przyznaje gospodarz "Milionerów".

"Milionerzy" emitowani są od poniedziałku do czwartku o godz. 20.55 na antenie TVN.

