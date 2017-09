"Milionerzy": Pytanie o przebój Amy Winehouse za 20 tys. zł

W powracających na antenę po wakacyjnej przerwie "Milionerach" ponownie pojawiają się pytania związane z muzyką.

Magdalena Kowalska i jej pytanie za 20 tys. zł w "Milionerach" /TVN

"Milionerzy" ponownie zagościli na antenie od wtorku (5 września). W popularnym show prowadzonym przez Huberta Urbańskiego co jakiś czas pojawiają się pytania związane z muzyką.

W ostatnim odcinku (środa 6 września) Magdalena Kowalska z Łodzi bez najmniejszych problemów odpowiadała na pytania, w błyskawicznym czasie dochodząc do drugiego gwarantowanego progu z 40 tys. zł.

Po drodze usłyszała muzyczne pytanie warte 20 tys. zł: "Treścią której piosenki Amy Winehouse jest odmowa pójścia na odwyk?". Do wyboru były następujące odpowiedzi: "Love Is a Losing Game", "Rehab", "In my Bed" i "Monkey Man". Pani Magda nie miała wątpliwości i poprawnie wskazała na "Rehab".

"Na 100 procent?" - dopytywał Hubert Urbański, ale uczestniczka nie wahała się ani chwili, wygrywając w ten sposób 20 tys. zł.

Po pierwsze koło ratunkowe (publiczność) sięgnęła dopiero przy pytaniu wartym 75 tys. zł. Ostatecznie pani Magda skończyła grę z gwarantowaną sumą 40 tys. zł, gdy błędnie udzieliła odpowiedzi przy kolejnym pytaniu za 125 tys.

Wspomniany utwór "Rehab" to jeden z największych przebojów Amy Winehouse. Nagranie pochodzi z ostatniej płyty wydanej za życia brytyjskiej wokalistki - "Back to Black". Wydawnictwo pokryło się 12-krotną platyną.

"Rehab" to utwór mający charakter autobiograficzny, w którym Amy opisuje swoją odmowę udania się do kliniki leczącej z alkoholizmu. Na odwyk próbował ją wysłać jej ówczesny menedżer, Nick Shymansky. Do dziś wielu fanów artystki traktuje ten utwór jako zwierciadło jej tragicznego życia, które zakończyło się zdecydowanie za wcześnie (Winehouse zmarła 23 lipca 2011 r. w wieku zaledwie 27 lat na skutek przedawkowania alkoholu po kolejnym nieudanym odwyku).



