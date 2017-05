"Milionerzy": Pytanie o piosenkę z "Krainy lodu" za 20 tys. zł

Piosenka "Mam tę moc" z filmu "Kraina lodu" to jeden z największych przebojów 2013 r. Pytanie o ten utwór pojawiło się w ostatnim odcinku "Milionerów".

Estera Niedźwiedź i pytanie o piosenkę z „Krainy lodu” /TVN

W popularnym show prowadzonym przez Huberta Urbańskiego co jakiś czas pojawiają się pytania związane z muzyką. W ostatnim odcinku Estera Niedźwiedź z Lublina dotarła do pytania za 20 tys. zł.

Brzmiało ono następująco: Kto z bohaterów "Krainy lodu" śpiewa nagrodzoną Oscarem piosenkę "Mam tę moc"? Do wyboru uczestniczka miała następujące odpowiedzi: księżniczka Anna, królowa Elsa, bałwanek Olaf, renifer Sven.



27-letnia instruktorka jazdy konnej znała odpowiedź, bo film oglądała ze swoim 6-letnim synem. "Razem śpiewamy tę piosenkę" - powiedziała.



Pani Estera wybrała prawidłową odpowiedź (królowa Elsa), wygrywając 20 tys. zł.

W polskiej wersji językowej "Mam tę moc" śpiewa Katarzyna Łaska. Oryginalny utwór "Let It Go" nagrodzony Oscarem za najlepszą piosenkę filmową wykonuje Idina Menzel.

Wideo Kraina lodu - Mam tę moc

Przy następnym pytaniu o "Chłopów" Reymonta, za gwarantowane 40 tys. zł, jednak nie poszło jej już tak dobrze. Chociaż skorzystała z telefonu do przyjaciela ("Jak coś, to będzie na ciebie" - mówiła ze śmiechem uczestniczka), udzieliła błędnej odpowiedzi, opuszczając ostatecznie program z kwotą 1 tys. zł.



