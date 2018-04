"Milionerzy": Pytanie o LP za 5 tys. zł i wpadka publiczności

Srodze na publiczności zawiódł się uczestnik "Milionerów", który wyłożył się na pytaniu wartym 5 tys. zł.

Wiktor Marczewski i jego muzyczne pytanie w "Milionerach" /TVN

Program "Milionerzy" ponownie wrócił z regularnymi odcinkami. Show prowadzony przez Huberta Urbańskiego jest przebojem TVN i przyciąga tłumy chętnych do gry o milion, a także wielu widzów przed telewizory.

Reklama

Z reguły koło ratunkowe pytanie do publiczności daje dobre efekty, bo widownia najczęściej wskazuje prawidłową odpowiedź. Ale od tej reguły są też wyjątki, o czym boleśnie przekonał się w czwartek (26 kwietnia) Wiktor Marczewski, inżynier z Wrocławia.

Przy pytaniu wartym 5 tys. zł postanowił skorzystać właśnie z tego koła ratunkowego.

"LP z żaglowcem na klacie i przebojem 'Lost On You' to" - i do wyboru były następujące odpowiedzi Pixie Lott, Linda Perry, Luciano Pavarotti i Laura Pergolizzi.

Uczestnik od razu wykluczył włoskiego tenora Luciano Pavarottiego i wokalistkę Pixie Lott.

"Piosenka znana, ale nie jest pewien. Zastanawiałbym się nad tą Lindą Perry" - mówił pan Wiktor, który jednak postanowił skorzystać z pomocy publiczności.

Aż 65 proc. głosów padło na Lindę Perry, 21 proc. zdobyła Laura Pergolizzi, a dwie pozostałe odpowiedzi - po 7 proc.

"Tak jak myślałem" - skomentował uczestnik, prosząc o zaznaczenie Lindy Perry.

Prawidłowa odpowiedź to jednak Laura Pergolizzi. Amerykańska wokalistka z włoskimi korzeniami jako kompozytorka zasłynęła współpracą z m.in. Rihanną ("Cheers"), Christiną Aguilerą ("Beautiful People"), Cher ("Red") i Ritą Orą.

Swoją karierę rozpoczęła w 1998 r., a trzy lata później wydała debiutancki album "Heart-Shaped Scar". Do swoich nagrań powróciła w 2014 r., gdy ukazała się jej trzecia płyta "Forever for Now" z singlem "Into the Wild".

W 2016 roku LP wydała EP-kę "Death Valley", która zawiera m.in. wykorzystany w głośnym serialu stacji Netflix "Orange Is The New Black" utwór "Muddy Waters" oraz wielki przebój "Lost On You".

Clip LP Lost On You

Sprawdź "Lost On You" w serwisie Tekściory.pl!

W teledysku do "Lost On You" wystąpiły modelka Laura Hanson Sims oraz inna wokalistka Lauren Ruth Ward, prywatnie partnerka LP (para jest razem od połowy 2015 roku, wcześniej Pergolizzi, umawiała się z Tamzin Brown). Tekściarka w wywiadzie dla magazynu "The Advocate" w 2008 roku, zdradziła, że nie przyznała się swojej matce o orientacji seksualnej zanim ta zmarła. "Mój tata sądził natomiast, że to stan przejściowy. Jednak nie obchodziło i nadal nie obchodzi mnie, co uważał" - stwierdziła LP.



Wideo LP: Taka jestem i taka będę (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Lost On You" to także tytuł albumu z grudnia 2016 r., który promował kolejny singel "Other People", powstały po rozstaniu LP z poprzednią dziewczyną.

"W tej piosence chciałabym wyrazić mniej więcej taką myśl: 'Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa, jeśli możesz być z tymi ludźmi, z którymi chciałaś być, gdy byłaś ze mną'. Wtedy mogłam już to powiedzieć bez złośliwości, z pozytywną energią".

Clip LP Other People

Sprawdź tekst "Other People" w serwisie Tekściory.pl!

W teledysku "Other People" wystąpiła wspomniana Lauren Ruth Ward, która tak jak ona jest muzykiem, poza tym jest fryzjerką. "Jak na ironię, jedną z przyczyn rozpadu mojego poprzedniego związku było to, że nie udało mi się obsadzić w moim pierwszym dużym teledysku byłej partnerki, która jest aktorką" - zdradziła LP.

W "Other People", tak jak w przeboju "Lost On You", słyszymy gwizdanie LP. "Sama nauczyłem się gwizdać. Ale jest jedna osoba, która mnie do tego natchnęła. W mojej szkole podstawowej był taki radosny woźny, który pogwizdywał jak ptaszek" - wyjawiła sekret.



Wideo LP: Nie jest to typowa kariera (Dzień Dobry TVN/x-news)

Amerykanka cieszy się sporą popularnością w Polsce - w naszym kraju występował już na klubowych koncertach, była także jedną z gwiazd Tauron Life Festival Oświęcim 2017.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybki strzał: Czy Hubert Urbański może bez tego żyć? Interia.tv