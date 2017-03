"Milionerzy": Pytanie o "Gangnam Style" za 20 tys. zł

Z gwarantowanymi 40 tys. zł program "Milionerzy" opuścił Daniel Kaczmarski, który po drodze odpowiedział m.in. na pytanie o autora przeboju "Gangnam Style".

W popularnym show prowadzonym przez Huberta Urbańskiego co jakiś czas pojawiają się pytania związane z muzyką - tym razem Daniel Kaczmarski musiał odpowiedzieć o pseudonim południowokoreańskiego wykonawcy znanego z wielkiego przeboju "Gangnam Style".

Do wyboru były następujące odpowiedzi: PSY, Snoop Dogg, Ylvis i Scooter.

"Na to pytanie jest chyba tylko jedna odpowiedź" - stwierdził Daniel, prawidłowo wskazując na PSY. Dzięki temu zdobył 20 tys. zł.

Ostatecznie udział w grze zakończył na 40 tys. zł, gdy udzielił błędnej odpowiedzi za 75 tys. o hipisowski pseudonim Marka Kuchcińskiego ("Penelopa").

"Gangnam Style" to najpopularniejszy teledysk wszech czasów w serwisie YouTube - obecnie ma prawie 2,8 mld odsłon!

Park Jae-Sang (tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko PSY) to piosenkarz, raper, tancerz i producent muzyczny z Korei Południowej. W Stanach Zjednoczonych ukończył Boston University i Berklee College of Music. Popularność zdobył dzięki zabawnym materiałom filmowym i występom w programach takich jak: "The Ellen Degeneres Show", "Extra", "Good Sunday: X-Man", "The Golden Fishery" i "Saturday Night Live".

Po Kaczmarskim do gry usiadła Katarzyna Kołaczkowska z Łodzi, która przeszła jak burza, a dziś (29 marca) zagra o 500 tys. zł! Internauci zwracają jednak uwagę, że uczestniczka miała dość łatwe pytania (m.in. o jednego z bohaterów "Harry'ego Pottera").

