"Milionerzy": Nie znała The Rolling Stones?

Dzięki podpowiedzi publiczności Monika Sysło poprawnie odpowiedziała na pytanie o słynne logo The Rolling Stones. Dziś (19 kwietnia) uczestniczka kontynuować będzie grę w "Milionerach".

Monika Sysło i pytanie o The Rolling Stones w "Milionerach" /TVN

W popularnym show prowadzonym przez Huberta Urbańskiego co jakiś czas pojawiają się pytania związane z muzyką. W ostatnim odcinku Monika Sysło usłyszała pytanie za 5 tys. zł o znak graficzny związany z The Rolling Stones.

Do wyboru były następujące odpowiedzi: dwie błyskawice, usta i wywalony język, róża i rewolwer oraz złota gitara.



Uczestniczka z Tarnowa była zaskoczona. "Nie jest to mój typ muzyki, nie w tym klimacie się obracam" - przyznała.

"Może to jest proste pytanie, ale dla mnie jest czarną magią" - stwierdziła pani Monika, prosząc o pomoc publiczność.

73 proc. głosów padło na prawidłową odpowiedź - usta i wywalony język. Pozostałe odpowiedzi zebrały równo po 9 proc.

Autorem loga dla Stonesów jest John Pasche.

"Język miał reprezentować antyautorytarne podejście zespołu, wielkie usta Micka, a także budzić oczywiste seksualne skojarzenia. Zaprojektowałem to logo w taki sposób, by dało się je łatwo reprodukować, a także by - w moim zamierzeniu - mogło przetrwać próbę czasu" - opowiadał po latach grafik.

"Kiedy stawałeś z nim [Mickiem Jaggerem] twarzą w twarz, pierwszą rzeczą, na którą musiałeś zwrócić uwagę, był rozmiar jego ust" - podkreślał inspirację plastyczną facjatą wokalisty The Rolling Stones.



Monika Sysło w dzisiejszym odcinku "Milionerów" usłyszy pytanie za 70 tys. zł, choć była skłonna zrezygnować z gry po wygraniu 20 tys. zł. Ostatecznie zaryzykowała i poprawnie udzieliła odpowiedzi za gwarantowane 40 tys. zł.



