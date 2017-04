"Milionerzy": Ile lat temu debiutowali Jimi Hendrix i The Doors?

Choć potrzebował chwili zastanowienia, Konrad Janik w "Milionerach" poradził sobie z pytaniem o rok wydania pierwszych płyt m.in. Pink Floyd i The Doors.

W popularnym show prowadzonym przez Huberta Urbańskiego co jakiś czas pojawiają się pytania związane z muzyką. W ostatnim odcinku lekarz stażysta Konrad Janik z Malkowic usłyszał pytanie za 20 tysięcy zł, które dotyczyło debiutanckich płyt następujących gwiazd szeroko pojętego rocka: Jimiego Hendrixa, The Doors, Pink Floyd, Leonarda Cohena i The Velvet Underground.

Uczestnik miał odpowiedzieć, ile lat temu ci wykonawcy wydali swoje pierwsze albumy. Do wyboru były następujące odpowiedzi: 20, 50, 70 i 100.

Konrad Janik odrzucił na początku pierwszą propozycję, obliczając, że byłyby to lata 90. Wahał się pomiędzy odpowiedziami 50 i 70 lat temu, przez chwilę myśląc o tym, czy nie skorzystać z telefonu do przyjaciela.

Ostatecznie bez pomocy wybrał prawidłową odpowiedź: 50 lat temu. Mowa oczywiście o 1967 r. - to wówczas do sklepów trafiły płyty "Are You Experienced" Jimi Hendrix Experienced, imienny album The Doors, "The Piper at the Gates of Dawn", "Songs of Leonard Cohen" kanadyjskiego barda oraz The Velvet Underground & Nico" - pamiętny album z bananem na okładce zaprojektowanej przez Andy'ego Warhola.



Konrad Janik "Milionerów" opuścił ze 125 tys. zł, rezygnując z gry przy trzecim pytaniu od końca.

