Miley Cyrus o "Wrecking Ball": Nie oddaje, kim jestem

Miley Cyrus, która promuje album "Younger Now", przyznała, że po latach nie jest zachwycona poziomem piosenki "Wrecking Ball".

Miley Cyrus w teledysku "Wrecking Ball" /

Utwór "Wrecking Ball" pochodzi z płyty Miley Cyrus "Bangerz" z 2013 roku. Przez cztery tygodnie był to najpopularniejszy singel w zestawieniu Billboard Hot 100.

Do piosenki powstał kontrowersyjny klip w reżyserii znanego fotografa Terry'ego Richardsona.

W teledysku wokalistka występuje w prześwitującej białej koszulce i krótkich spodenkach. W kilku scenach Miley Cyrus prezentuje się nago, pozując na tytułowej kuli do burzenia budynków przeznaczonych do rozbiórki.

To jednak nie wszystko. W jednym z ujęć wokalistka sugestywnie liże młot, w innym daje sobie niedwuznaczne klapsy. Klip od 9 września 2013 roku obejrzano ponad 900 milionów razy.

Clip Miley Cyrus Wrecking Ball

Wokalistka, która promuje wydany 29 września, album "Younger Now", w trakcie rozmowy z "NME" przyznała, że nie jest już zbyt zadowolona z utworu "Wrecking Ball".

"Ludzie patrzą w przeszłość na rzeczy, które robili z pewnym poczuciem wstydu lub mówią 'chciałbym tego nigdy nie robić’. W moim przypadku nie chodzi o to, że byłam naga, ale o fakt, że czuję się w innym, głębszym miejscu, jeżeli chodzi o pisanie piosenek" - mówiła.



"Jeżeli chodzi o tekst, nie jestem nim teraz zachwycona. Czuję, że on nie oddaje, kim jestem obecnie, ale to dobrze, ponieważ nie powinien tego robić" - dodała Cyrus.



Co ciekawe kilka miesięcy temu w radiowym wywiadzie w programie "Zach Sang Show" stwierdziła, że klip do "Wrecking Ball" to dla niej "najgorszy koszmar".

"Nie naprawię tego. Już zawsze będę nagą dziewczyną na stalowej kuli" - opowiadała Cyrus,.



Przy okazji wydania albumu "Younger Now", Cyrus całkowicie zmieniła swój wizerunek.

"W przeszłości stawiałam opór zmianom. Ale teraz nie palę marihuany od trzech tygodni, co jest najdłuższym okresem, w trakcie którego tego nie robiłam. Nie biorę narkotyków, nie piję, jestem obecnie całkowicie czysta! To było coś, co chciałam po prostu zrobić" - mówiła magazynowi "Billboard".