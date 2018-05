Miley Cyrus nagrywa z Markiem Ronsonem?

W sieci pojawiło się nagranie, na którym Miley Cyrus pracuje z Markiem Ronsonem w studiu.

Miley Cyrus szykuje nowy materiał? /Theo Wargo /Getty Images

Mark Ronson opublikował na Instagramie krótki filmik ze studia nagraniowego, na którym widać Miley Cyrus.

Reklama

"Zielone soki i łamiące serce dźwięki" - podpisał nagranie Ronson.

Producent ponadto umieścił na Twitterze krótki wpis: "Jezu. Miley Cyrus umie śpiewać", na co amerykańska wokalistka zareagowała emotkami serc i płomieni.

Mark Ronson to rozchwytywany producent, który wcześniej współpracował z m.in. Adele, Lady Gagą, Amy Winehouse czy Queens of The Stone Age.

Ostatnią płytą w dorobku Miley Cyrus jest album "Younger Now" z 2017 roku, który promowały m.in. single "Malibu" oraz "Inspired".