Miley Cyrus i Jimmy Fallon mistrzami drugiego planu

Miley Cyrus i Jimmy Fallon wzięli wspólnie udział w akcji, w której zaskakiwali fanów jako mistrzowie drugiego planu.

Miley Cyrus zaskoczyła fanów /Isaac Brekken /Getty Images

Miley Cyrus przez tydzień jest "rezydentką" w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

W odcinku wyemitowanym we wtorek (3 października) pokazano materiał wideo, w którym amerykańska wokalistka i prowadzący odgrywali rolę mistrzów drugiego planu, podczas gdy ochotnicy robili sobie zdjęcia na fotelu z programu "The Voice" (Cyrus jest tam obecnie jedną z trenerek wokalnych).

W nagraniu widać reakcje ludzi zaskoczonych spotkaniem z Miley Cyrus i Jimmym Fallonem.

Miley Cyrus wielokrotnie gościła u Jimmy’ego Fallona. W jednym z odcinków instruowała prowadzącego, jak wykonać skomplikowaną pozycję jogi, innym razem założyła kostium pandy.

Cyrus promuje obecnie swoją najnowszą, szóstą płytę "Younger Now", która ukazała się 29 września. Album zwiastowały utwory "Malibu", "Inspired" oraz tytułowy "Younger Now".



Wraz z nową płytą amerykańska wokalistka prezentuje zmianę swojego wizerunku, o której opowiadała w wywiadzie dla magazynu "Billboard".

"W przeszłości stawiałam opór zmianom. Ale teraz nie palę marihuany od trzech tygodni, co jest najdłuższym okresem, w trakcie którego tego nie robiłam. Nie biorę narkotyków, nie piję, jestem obecnie całkowicie czysta! To było coś, co chciałam po prostu zrobić" - mówiła Miley Cyrus.

Dyskografię Miley Cyrus zamyka płyta "Miley Cyrus & Her Dead Petz" z 2015 roku.