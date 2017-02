Mike Tyson zaczyna karierę muzyczną. Wyda płytę

Legendarny bokser w tym roku chce wydać swój debiutancki album. Na razie Tyson nagrał jeden utwór, który był dissem na rapera Soulja Boya. W możliwy sukces sportowca wierzy jego producent.

Mike Tyson nagra płytę

Mike Tyson to postać kultowa nie tylko w świecie boksu. Pięściarz nazywany m.in. "Bestią" stoczył 58 walk zawodowych. 50 z nich wygrał, a 44 zakończyły się znokautowaniem przeciwnika. Był też zdobywcą trzech pasów mistrzowskich WBA, WBC oraz IBF.



Tyson został najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii boksu zawodowego, a magazyn "The Ring" umieścił go na 16. miejscu najlepszych bokserów wszech czasów.

Polacy mogą pamiętać Tysona z walki z Andrzejem Gołotą z 2000 roku (uznawana jest za niedobytą, gdyż Tyson był pod wpływem marihuany) oraz z serii reklam napojów energetycznych.



Andrzej Gołota i Mike Tyson

"Iron Mike" przygodę z ringiem zakończył w 2005 roku, dwa lata wcześniej ogłaszając bankructwo. Gwiazdor szybko jednak odnalazł się w show biznesie. W Las Vegas prezentował swój jednoosobowy show, który w 2012 roku trafił na Brodway.

Mike Tyson wielokrotnie udzielał się również aktorsko. Występował m.in. w filmach "Czarne i białe", "Kumpel do bicia", "Rocky Balboa", "Kac Vegas" i "Kac Vegas w Bangkoku". Pojawił się też w kilku serialach.

W serii "Kac Vegas" Mike Tyson po raz pierwszy zaprezentował się jako wokalista. W "Kac Vegas" śpiewał fragment "In The Air Tonight" Phila Collinsa, natomiast w "Kac Vegas w Bangkoku" wykonał "One Night In Bangkok" Murraya Heada. Cover znalazł się na oficjalnej ścieżce dźwiękowej filmu.



W 2015 roku Mike Tyson w programie Jimmy’ego Fallona wykonał natomiast kilka sekund hitu Drake'a "Hotline Bling". Były bokser, mimo wielkich starań, nie posiada jednak odpowiedniego głosu. W muzyce popowej nie miał więc czego szukać. Dużo większe szanse na zrobienie kariery Tysonowi wróży się w rapie.



"Bestia" w ostatnich tygodniach bardzo mocno związał się z gatunkiem. Wszystko za sprawą zaskakującej ustawki Chrisa Browna i Soulja Boya. Raperzy uznali, że nie mają ochoty obrzucać się mięsem w sieci i postanowili zorganizować walkę bokserską. Ta odbędzie się w marcu, a jej organizacji podjął się 50 Cent.

Gdzie w tym wszystkim miejsce dla Tysona? Legenda boksu została trenerem Browna, natomiast szkolenia Soulja Boya podjął się Floyd Mayweather. Krótko po ogłoszeniu pojedynku w sieci pojawił się diss na Soulja Boya, który nagrał właśnie Mike Tyson. "If You Show Up" wraz z klipem zadebiutowało na Youtube 17 stycznia. Od tego czasu teledysk zdobył prawie 2 miliony wyświetleń. Na tym przygoda Tysona z rapem się nie skończy.



Producentem pierwszego utworu był Damon Elliott (Buck 22). To on ma również pomóc stworzyć cały album byłemu sportowcowi. Producent trakcie swojej kariery współpracował m.in. z Destiny’s Child, Pink, Kelly Rowland i Brooke Allison. Teraz jest przekonany, że uda mu się wepchnąć Tysona na sam szczyt list przebojów.

"Nagramy więcej singli i złożymy wszystko w całość. Dlaczego nie? Sprzedałem 150 milionów płyt, otrzymałem nagrodę Grammy i byłem do niej siedmiokrotnie nominowany. Mike nadchodzi naprawdę i bardzo się z tego cieszę" - przyznał Elliot.