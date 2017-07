Mick Jagger z osobistym komentarzem ("Gotta Get A Grip" i "England Lost")

Dzień po swoich 74. urodzinach Mick Jagger wypuścił niespodziewanie dwa solowe single.

Wokalista The Rolling Stones wziął na warsztat aktualną sytuację polityczną na świecie. Utwory "Gotta Get A Grip" i "England Lost" to osobisty komentarz Micka Jaggera przejętego i sfrustrowanego dzisiejszymi przemianami.

Nie czekając na zebranie materiału na cały album, rockman postanowił podzielić się z fanami najnowszymi singlami właśnie dziś, kiedy ich przekaz jest mocny i aktualny.

"Gotta Get A Grip" to bezpośredni apel muzyka, żeby pomimo trudnych czasów wziąć się w garść, być sobą i próbować kreować własną przyszłość po swojemu.

Za oba teledyski odpowiada Saam Farahmand, pracujący wcześniej z m.in. Klaxons, Janet Jackson, The xx, Markiem Ronsonem i The Last Shadow Puppets. W głównej roli w "Gotta Get A Grip" zagrała znana z serialu "Dziewczyny" Jemima Kirke.

Mecz piłkarski opisany w "England Lost" stanowi metaforę aktualnej sytuacji ojczyzny muzyka. Stawką jest przyszłość Anglii, która zdaje się nieuchronnie kroczyć ku upadkowi. Jednak pomimo dojmującej niepewności i targających muzykiem wątpliwości, artysta nie byłby sobą, gdyby nie opowiedział tej historii z nutką ironii i humoru.

Oprócz wersji podstawowych dostępne są także cztery remiksy oraz alternatywna wersja "England Lost", w której gościnnie udziela się pionier grime'u - Skepta.

W klipie "England Lost" możemy zobaczyć aktora Luke'a Evansa, znanego z m.in. serii "Hobbit" i "Szybcy i wściekli" (części 6, 7 i 8).