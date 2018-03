Michelle Obama tańczy z 2-letnią Parker do "Shake It Off"

Michelle Obama odwiedziła 2-letnią Parker Curry, której zdjęcie - wpatrzonej w portret byłej pierwszej damy USA - podbiło internet.

Michelle Obama zaskoczyła małą Parker /JIM YOUNG/AFP / East News

Zdjęcie 2-letniej Parker Curry, która z podziwem patrzy na portret Michelle Obamy w Smithsonian National Portrait Gallery w Waszyngtonie, podbiło serca internautów i szybko stało się viralem.

Reklama

We wtorek (6 marca) była pierwsza dama opublikowała zdjęcie ze swojego spotkania z małą Parker oraz nagranie, w którym razem z 2-latką tańczy do utworu Taylor Swift "Shake It Off".

"Parker, tak się cieszę, że miałam szansę spotkać cię dzisiaj (i z powodu tanecznej imprezy)! Trzymaj się wielkich marzeń... i może pewnego dnia to ja dumnie spojrzę na twój portret!" - napisała Obama.

Fotografia na profilu Michelle Obamy zdobyła już prawie 1,3 mln polubień, w tym jedno od samej Taylor Swift.

Utwór "Shake It Off" pochodzi z płyty Taylor Swift "1989" wydanej w 2014 roku. Teledysk do singla został wyreżyserowany przez Marka Romanka.