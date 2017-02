Michał Wiśniewski pozwie Tomasza Niecika?

Niewykluczone, że występujący obecnie w programie "Agent - Gwiazdy" wokalista disco polo Tomasz Niecik będzie musiał tłumaczyć się ze swoich słów w sądzie.

Znany z przebojów "Cztery osiemnastki", "Całuj mnie" czy "Kawalerzy" Tomasz Niecik to jeden z 14 uczestników drugiej edycji programu "Agent - Gwiazdy". W show TVN swoim sposobem bycia zdążył już narobić sobie wrogów.

"Nie wszystkim odpowiadało moje towarzystwo. Może ktoś mnie nie lubił albo nie słucha disco polo, albo chciał zwrócić uwagę bardziej na siebie, żeby zabłysnąć" - komentował w "Tele Tygodniu".

Jedna z jego wypowiedzi w "Agencie" dotknęła też Michała Wiśniewskiego, którego żona Dominika Tajner-Wiśniewska występowała w poprzedniej edycji programu.

"Jestem normalną osobą, ludzie zawsze będą mnie szanować. Nikogo nie udaję, to mi dało to, że przetrwałem te osiem lat. Jedni jarają, ćpają, rozchodzą się, przypały przy wszystkich. Ludzie zauważyli, że ci celebryci albo są kłamcami, albo świrują, dużo popłynęło ludzi, taki Wiśniewski popłynął jak nic. Te rozstania, konflikty, jest kłamcą, jaka miłość, skoro zaraz się rozstał i zdradził. Jaka to jest miłość? Jak mówię, że kogoś kocham, to kocham" - powiedział Niecik.

Na te słowa postanowił zareagować sam lider grupy Ich Troje.



"To dotarło do mnie przez monitoring prasy. Ja nie wiem, kim jest pan Niecik w ogóle. Nie wiem, kto to jest. Standardowo takie rzeczy kierujemy do prawnika. Cały monitoring prasy idzie do mojego prawnika, więc pewnie pan Niecik będzie wkrótce od niego dostawał korespondencję" - zapowiedział w "Super Expressie" Michał Wiśniewski.

