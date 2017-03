​Michał Wiraszko i Adam Brzozowski w piłkarskim hymnie "Nie idziesz sam"

Michał Wiraszko z grupy Muchy oraz Adam Brzozowski z zespołu Snowman stworzyli specjalną piosenkę z okazji 95-lecia klubu piłkarskiego Lech Poznań.

"95 lat to wyjątkowy powód, żeby zaśpiewać jubilatowi. Piękne tradycje ma West Ham z piosenką 'Forever Blowing Bubbles' Deana Martina. Pięknie brzmi 'Blue Moon' Elvisa śpiewane Manchesterowi City. Na pięć lat przed stuleciem Kolejorza pragniemy przedstawić historię pewnej piosenki" - czytamy w informacji prasowej.

"Nie idziesz sam" to utwór stworzony przez mieszkańców Poznania, Michała Wiraszko i Adama Brzozowskiego. Jego powstanie ma głębokie korzenie w fascynacji Lechem Poznań, pasji jaką wywołuje u swoich kibiców oraz dumy, którą daje poznaniakom i Wielkopolanom.

Utwór pokazuje Lecha Poznań i jego kibiców jako wielką wspólnotę, razem, bez względu na okoliczności. Zorientowani w tematyce muzyki w piłce nożnej, wychwycą zapewne słowa "Wiem, nie idziesz sam" i ich podobieństwo do granego i tłumnie śpiewanego przez kibiców Liverpoolu "You'll Never Walk Alone", pierwotnie wykorzystanego w musicalu "Carousel" z 1945 roku.

Rytmika utworu, werble i grający trębacze bezpośrednio czerpią z historii i z tożsamości Lecha. Mowa przecież o "Poznańskiej Lokomotywie", klubie który przez lata związany był z kolejnictwem. Utwór w całości powstał w Poznaniu.



Wykonawcy i Lech Poznań zaprezentowali utwór w formie wideo, w którym zawarte zostały liczne fragmenty z procesu tworzenia, przy wykorzystaniu historycznych meczów rozgrywanych przez Kolejorza. Do piosenki powstanie także teledysk.

