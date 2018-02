Michał Szpak zaprasza fanów na obozy. Ile zarobi?

Jak już informowaliśmy, w wakacje będzie można wziąć udział w obozach z Michałem Szpakiem. Juror "The Voice of Poland" idzie w ślady Dawida Kwiatkowskiego, kolegi z "The Voice Kids", który wcześniej spędzał w ten sposób czas ze swoimi fanami.

Michał Szpak szykuje atrakcje dla fanów AKPA

"Na wakacje szykuję obozy muzyczne dla osób do 20. roku życia" - mówił Michał Szpak w "Dzień dobry TVN".

Wideo Michał Szpak: Mam problem z wyborami (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

"Fakt" podaje, że odbędą się dwa 10-dniowe turnusy - jeden na Mazurach, drugi nad morzem.

Koszt obozu wyniesie 2600 złotych, a rodzice muszą jeszcze dowieźć dziecko do wybranej lokalizacji. Dla uczestników przygotowano 200 miejsc.

"Michał dostanie z tego około 100 tysięcy zł" - twierdzi informator tabloidu.

W planie obozu są m.in. zajęcia wokalne, które Szpak poprowadzi osobiście, a także warsztaty z malowania paznokci czy robienia makijażu. Uczestnicy nagrają też ze Szpakiem hymn obozu, do którego powstanie pamiątkowy teledysk.

Tymczasem juror "The Voice of Poland" szykuje się do premiery nowej płyty, która ma pojawić się prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja.



Zapowiedzią tego materiału jest rockowa ballada "Don't Poison Your Heart".

Clip Michał Szpak Don't Poison Your Heart

Sprawdź tekst "Don't Poison Your Heart" w serwisie Teksciory.pl!

Na trwających obecnie koncertach Szpaka gościnnie na scenie wspiera go jego siostra Marlena Szpak.