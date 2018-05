Michał Szpak ujawnił datę premiery płyty i singel "King of the Season"

Szykują się pracowite miesiące dla Michała Szpaka - 7 września ukaże się jego nowy album.

Michał Szpak szykuje się do premiery nowej płyty AKPA

Podczas wizyty w programie "Dzień dobry TVN" Michał Szpak zdradził datę premiery oczekiwanego albumu. Choć pierwotnie wokalista zapowiadał, że płyta ukaże się pod koniec maja, premierę wyznaczono na 7 września.



Wideo Michał Szpak w piosence "King of the Season" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Sprawdź tekst utworu "King of the Season" w serwisie Teksciory.pl

Zaśpiewał też premierowo swój najnowszy singel "King of the Season". To tytułowy utwór z nowej płyty.

- Album będzie utrzymany w klimacie lat 80. i 90. Będą piosenki anglojęzyczne i polskojęzyczne - mówił Szpak w rozmowie z Interią.

Wcześniej status przeboju zdobył pierwszy utwór "Don't Poison Your Heart" (ponad 3,7 mln odsłon).

Clip Michał Szpak Don't Poison Your Heart

Sprawdź tekst i tłumaczenie piosenki "Don't Poison Your Heart" w serwisie Teksciory.pl

Ten utwór w "The Voice of Poland" zaśpiewał w duecie ze swoją podopieczną i zwyciężczynią ostatniej edycji - Martą Gałuszewską.

Szpak jako jedyny z trenerów tego programu pozostał w składzie. Jesienią tego roku u jego boku pojawią się Patrycja Markowska, Piotr Cugowski i Grzegorz Hyży.