Michał Szpak prezentuje teledysk "King Of The Season"

​"King Of The Season" to drugi singel z nadchodzącej płyty Michała Szpaka. Utwór miał swoją premierę pod koniec maja, a teraz światło dzienne ujrzał klip do piosenki.

Pierwszy singel z nowego materiału Michała Szpaka "Don't Poison Your Heart" miał swoją premierę pod koniec listopada zeszłego roku, stając się hitem w krótkim czasie po premierze.

"Singel 'King Of The Season' to nowoczesny kawałek, stylistycznie stanowiący połączenie rocka, bluesa i popu. Tekst piosenki jest o próżnych, chciwych narcystycznych ludziach, którzy kiedy mija ich 'pięć minut', okazuje się, że są samotni i w efekcie przegrani. Są królami jednego sezonu" - czytamy w materiale prasowym.

Twórcami piosenki są Sławomir Sokołowski i Aldona Dąbrowska, stojący też za sukcesem pierwszego albumu Michał Szpaka - "Byle być sobą", który uzyskał status platynowej płyty, a pochodzący z niego utwór "Color Of Your Life" stał się diamentowym singlem.

Nowy krążek Michała Szpaka ukaże się we wrześniu tego roku.

Zobacz teledysk "King Of The Season":