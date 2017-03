Michał Szpak o Kasi Moś: Ma dobry głos, to liczy się najbardziej

Michał Szpak w rozmowie z Interią przyznał, że będzie kibicował Kasi Moś na Eurowizji. Piosenkarz opowiedział również o swoich planach na najbliższe miesiące.

2016 rok dla Michała Szpaka był niezwykle intensywny, ale i owocny. Wokalista zajął ósme miejsce na 61. Eurowizji, zdobył Grand Prix "Złote Opole" na Festiwalu w Opolu (za piosenkę "Jesteś bohaterem"), jego płyta "Byle być sobą" pokryła się platyną, a singel "Color of Your Life" podwójną platyną.



