Michał Szpak jako Jezus: Jedno zdjęcie podzieliło internautów

Zdjęcie opublikowane przez Michała Szpaka na Instagramie wzbudziło spore emocje wśród jego fanów.

Zdjęcie Michała Szpaka wzbudziło spore kontrowersje /AKPA

Poszło o fotografię długowłosego wokalisty wystylizowanego na Jezusa. Do zdjęcia Michał Szpak dodał hasztag "jesuschristsuperstar", przypominający słynny musical z początku lat 70.

Zdjęcie w świetlistej koronie zebrało ponad 3,7 tys. polubień.

Wśród sporej liczby pozytywnych komentarzy nie zabrakło jednak głosów krytycznych (zachowaliśmy oryginalną pisownię).

"Byś sie wstydził takiego zdjęcia ! Nigdy nie będziesz Jezusem a wstawianie takiego zdj jest obrazą", "Co to ma byc?? Nie fajnie naśmiewać sie z innych", "tego się obawiałam. ..niestety...smutne to bardzo" - czytamy w komentarzach.

Niektórzy fani zastanawiali się, czy po publikacji tego zdjęcia wybuchnie skandal. Inni dopytują, czy Michał Szpak przypadkiem nie otrzymał tytułowej roli w "Jesus Christ Superstar".