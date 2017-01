Michał Szpak: Jak dba o głos?

Zaskakujące wyznanie Michała Szpaka w "Dzień dobry TVN" - zobaczcie sami.

Michał Szpak dba o głos /VIPHOTO /East News

Rok 2016 był przełomowy w karierze Michała Szpaka - w maju jako reprezentant Polski na Eurowizji zajął wysokie 8. miejsce.

Do sukcesów wokalista dopisać może też m.in. Grand Prix "Złote Opole", czołowe miejsce na Oficjalnej Liście Sprzedaży, status platynowej płyty za album "Byle być sobą" oraz podwójnej platyny za eurowizyjny singel "Color Of Your Life".

Szpak często pojawia się też w studiach telewizyjnych. W "Dzień dobry TVN" w rozmowie z Marcinem Mellerem opowiedział o tym, jak dba o swój głos.



"Trzy osoby dbają o to, żeby mój głos był w kondycji. Lekarz foniatra, masażystka, która masuje odpowiednie mięśnie stóp, wpływające bezpośrednio na struny głosowe - co jest mega bolesne - i coach od wokalu" - zdradził Szpak.

Wspomniana masażystka stóp sprawiła, że - zdaniem wokalisty - "zdecydowanie" poprawił się jego głos.

Wideo Jak Michał Szpak dba o głos? (Dzień Dobry TVN/x-news)

W ostatnim czasie Szpak kręcił teledysk do najnowszego singla "Tic Tac Clock".

Wideo Michał Szpak i "Tic Tac Clock" (Dzień Dobry TVN/x-news)

