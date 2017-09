Michał Sołtan bawi się "W chowanego"

Utworem "W chowanego" wokalista i multiinstrumentalista Michał Sołtan zamyka muzyczny etap jako człowiek orkiestra.

"'W chowanego' dedykuję głównie zakochanym, którzy czasem chcą uciec od prozy życia, ukryć się przed światem i cieszyć miłością do siebie" - mówi Michał Sołtan, którego telewizyjna publiczność może pamiętać z dziewiątej edycji "Must Be The Music".

Wcześniej sam nagrał wszystkie głosy i instrumenty w singlach "Pan Sowa" oraz "Najlepiej" (ten ostatni utwór prezentował właśnie w show Polsatu).



Poza działalnością solową (ponad 80 występów) muzyk stoi na czele Imagination Quartet, jazzowej i eksperymentującej grupy, która koncertowała m.in. w Niemczech, Danii i Chinach. Teraz Michał Sołtan planuje powrót do muzyki jazzowej i okolic.

"Tak naprawdę muzyka rytmiczna, zwana również jazzem, towarzyszy mi codziennie. To jeden z najbardziej inspirujących nurtów. Jeśli grasz pop, rock, metal, klasykę, słuchaj i ćwicz jazz. Bo to jest tu i teraz. Po dwóch latach koncertowania solo - zgłodniałem. Taki był też cel. Wszystkie piosenki aranżuję wspólnie z Miłoszem Olenieckim, na skład: fortepian, gitara, kontrabas, perkusja, instrumenty dęte. To niebywała i ewolucyjna przygoda" - cieszy się multiinstrumentalista.

W listopadzie ukaże się jego płyta "MaloGranie". Taki sam tytuł nosi stworzony wraz z Magdaleną Jankowską performance "MaloGranie", podczas którego komponuje on muzykę na żywo do malowanego obrazu. Pierwsze publiczne MaloGranie odbyło się w Teatrze BOTO 5 maja 2015, przy okazji oddania muralu "Mewy Origami", zaprojektowanego i wykonanego własnoręcznie przez Magdalenę Jankowską.

18 września w warszawskim klubie Harenda Michał Sołtan da koncert poprzedzający nagrania nowego albumu. Z kolei 1 października zainauguruje Quality Jazz Live!, serię koncertów na żywo, rejestrowanych i wydawanych.

Michał Sołtan - gitarzysta, kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista, organizator koncertów, edukator i performer. Związany twórczo z Warszawą i Sopotem. Jest absolwentem Wydziału Jazzu Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Studiował Muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Z Imagination Quartet wydał dwie płyty "IQ" (2011) i "Mallada" (2015). Od 6 lat jest współtwórcą poniedziałkowych Funk & Jazz Jam Session w warszawskim klubie Harenda, oraz od 2017 roku jazz jam session w Mono Kitchen w Gdańsku.

W 2015 roku rozpoczął solowe eksperymenty z Loop Station. Od początku 2016 r. zorganizował ponad 30 warsztatów "Uwolnij muzykę". Na scenie poprzedzał takich wykonawców, jak m.in. Mela Koteluk, Lao Che czy Smolik/Kev Fox.

Jest zaangażowany w działania charytatywne i społeczne, jak pomoc domom dziecka czy akcję uświadamiającą o FASD w ramach członkostwa w Rotary Club Warszawa - Żoliborz.

