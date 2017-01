Michael Jackson został zamordowany? Tak twierdzi jego córka

W rozmowie z magazynem "Rolling Stone" Paris Jackson przyznała, że jest przekonana, iż Michael Jackson został zamordowany. Córka legendy muzyki pop opowiedziała również o kilku innych, równie ważnych kwestiach.

Paris Jackson jest przekonana, że jej ojciec został zamorodowany /Carlo Allegri / Getty Images

Paris Jackson po raz pierwszy zgodziła się na tak szeroki i szczery wywiad dla mediów. W rozmowie dla "Rolling Stone" mówiła o śmierci swojego ojca, problemach zdrowotnych, depresji oraz napastowaniu seksualnym, którego padła ofiarą kilka lat temu.



18-letnia Paris była dzieckiem Michaela Jacksona i pielęgniarki Debbie Rowe. Dziewczyna miała 11 lat, kiedy jej ojciec w 2009 roku zmarł z powodu nagłego zatrzymania akcji serca.

Jackson przyznała, że po śmierci ojca starała się "szybciej wydorośleć". Niedługo potem wpadła w złe towarzystwo. Stało się to po tym, jak w wieku 14 lat trafiła do prywatnej szkoły. Paris przyznała, że była w niej również napastowana seksualnie.

"Nie jest to dobre doświadczenie. Dla mnie było to bardzo trudne i nikomu wcześniej o tym nie mówiłam" - opowiadała Jackson o swoich przejściach.

Jackson przyznała również, że za sprawą wszystkich jej doświadczeń, stała się nieczuła na śmierć. W rozmowie powiedziała także, że przez walczyła z depresją oraz zmagała się z uzależnieniem od narkotyków, które doprowadziło ją nawet do prób samobójczych. Córka króla popu zdradziła, że wiele razy próbowała odebrać sobie życie.



Zdjęcie Michael Jackson z dziećmi /Handout /Getty Images

"To była nienawiść do samej siebie" - mówiła Jackson, która dodała również, że krytyka jej osoby w mediach społecznościowych budzi w niej głęboki lęk.

Paris przyznała, że udało jej się wrócić na dobre tory, dzięki półtorarocznej obecności w szkole terapeutycznej w Utah.

W wywiadzie dla "Rolling Stone" kilkakrotnie poruszany był temat króla popu. Córka wokalisty po raz kolejny zdementowała plotki o tym, że Michael Jackson nie był ojcem jej oraz braci Prince'a Michaela II i Prince'a (Michaela Josepha Jacksona).

"Jest i na zawsze będzie moim ojcem" - stanowczo odpowiedziała Paris, dodając - Ludzie, którzy go znali, widzą go we mnie, co jest trochę przerażające".



Zdjęcie Paris Jackson z rodziną na pogrzebie Michaela Jacksona /Pool /Getty Images

"Uważam się za czarną" - stwierdziła, po czym przyznała, że gdyby Michael Jackson spojrzał jej w oczy, powiedziałby, że w duszy jest czarna i powinna być dumna ze swoich korzeni.

Paris ujawniła, że do 10. roku życia nie wiedziała, iż jej matka żyje. "Kiedy byłam bardzo mała, moja matka nie istniała" - wyznała i dodała, że ojciec również nie przekazał jej zbyt wielu informacji na temat Debbie Rowe.

Córka zmarłego gwiazdora wypowiedziała się również na dwa ważne tematy, które po dziś dzień budzą mnóstwo kontrowersji. Paris oznajmiła, że nie wierzy w jakiekolwiek oskarżenia Jacksona o pedofilię. Dla 18-latki jej ojciec był superbohaterem, który nauczył ją tolerancji oraz akceptacji.



Zdjęcie Paris Jackson /Pascal Le Segretain /Getty Images

Paris Jackson zabrała również głos w sprawie śmierci Michaela. Córka artysty stwierdziła, że jest absolutnie przekonana o morderstwie jej ojca. "Opowiadał nam o ludziach, którzy chcieli go dorwać. I często zachowywał się, jakby chciał nam powiedzieć 'Pewnego dnia mnie zabiją'. To brzmi, jak teoria konspiracyjna i jest nieprawdopodobne, ale rodzina i prawdziwi fani wiedzą to. To wszystko ściema" - ostro odpowiedziała i zaznaczyła, że nie wierzy w nieumyślne spowodowanie śmierci lekarza Jacksona, Conrada Murraya.



Lekarz Michaela Jacksona usłyszał wyrok 1 7 fot. Pool Autor zdjęcia: Źródło: Getty Images/Flash Press Media 7

Przy okazji Paris zdecydowała się na odważną krytykę agencji koncertowej AEG Live. "Nie traktują swoich artystów w odpowiedni sposób. Wyciskają z nich energię i sprawiają, że zapracowują się na śmierć" - stwierdziła i zaznaczyła, że w pewnym momencie swojej kariery zachowywał się Justin Bieber - "Był zmęczony, rozemocjonowany. Spojrzałam na swój bilet i zobaczyłam logo AEG Live. Od razu przypomniało mi się, jaki mój tata był wiecznie zmęczony i jak nie mógł spać po nocach".