Mezo chce pobić "Życiówkę" (nowa płyta)

Znany z przebojów "Sacrum" i "Ważne" Jacek Mezo Mejer w piątek 26 marca wydaje nowy album "Życiówka". Tego samego dnia wokalista wystartuje w Poznań Półmaratonie, podczas którego planuje pobić swój rekord życiowy.

Singlem promującym album jest tytułowa "Życiówka" - piosenka mówiąca o potrzebie przełamywania własnych słabości, ale także o przyjemności, jaką daje udział w imprezach biegowych. Na płycie znajdują się także numery o biegowej determinacji ("Poświęcenie"), biegowych marzeniach ("Dwa30"), czy... maratońskiej ścianie ("Ściana").

"Długo szukałem impulsu do nagrania nowej płyty. Znalazłem go w swojej pozamuzycznej pasji - w sporcie. Zawsze lubiłem bieganie, pierwszy maraton przebiegłem w 2002 roku w wieku 20 lat. Od 3 lat zacząłem się jednak w to angażować, znacznie bardziej trenując regularnie i z misją bicia kolejnych swoich 'życiówek'. Moja głowa jest w tej chwili tak przepełniona bieganiem, że stworzyłem w połowie tematyczną płytę biegową. Druga część albumu to 'normalne', uniwersalne piosenki" - opowiada Mezo.

Jacek Mejer może się pochwalić świetnym jak na amatora rekordem życiowym w maratonie - 2 godziny 48 minut, a jego cele są jeszcze bardziej ambitne.

Biegowa część płyty jest osobista i z tego powodu solowa, bez udziału gości. W drugiej części albumu pojawiają się żeńskie wokale Ewy Jach (śpiewała z Mezem w przeboju "Kryzys"), debiutantki Sary Pach (singel "Niepodzielni"), a także żony Meza, Weroniki w utworze "Magia".

W dniu premiery płyty Mezo wystartuje w poznańskim półmaratonie, a po nim zamierza wbiec na scenę i zagrać koncert dla biegaczy i zgromadzonej przy mecie widowni.