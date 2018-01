Metallica z niespodzianką dla fanów ("The $ 5,98 EP - Garage Days Re-Revisited" na nowo)

13 kwietnia, prawie trzy dekady po wyczerpaniu nakładu, Metallica wyda zremasterowaną wersję "The $ 5,98 EP - Garage Days Re-Revisited".

Metallica w składzie z czasów "Garage Days" /Universal Music Polska

Minialbum pierwotnie wydany w 1987 r. ukaże się jako kolejna część serii remasterów wydawanych za pośrednictwem ich własnej wytwórni Blackened Recordings. Wydawnictwo będzie dostępne w kilku formatach, m.in. limitowanej serii picture disc i pomarańczowym winylu.

"The $ 5,98 EP - Garage Days Re-Revisited" zawiera wyłącznie covery muzycznych idoli grupy Metallica, takich jak Diamond Head, Holocaust, Killing Joke, Budgie i The Misfits.

Pięć utworów z EP-ki zostało później włączonych do wydanego w 1998 r. albumu "Garage, Inc.", ale zespół uznał, że nadszedł czas, aby przywrócić ją w oryginalnej formie. To oznacza także, że po raz pierwszy ta konkretna wersja będzie dostępna dla fanów na całym świecie, ponieważ w 1987 roku utwór "The Wait" nie został dołączony do oryginalnej wersji EP-ki w Wielkiej Brytanii. Na potrzeby nowego wydania, materiał został zremasterowany przez Chrisa Bellmana w Bernie Grundman Mastering w Hollywood w Kalifornii.

Fani, którzy zamówią w przedsprzedaży wydawnictwo, otrzymają możliwość natychmiastowego pobrania "The Wait" (pierwotnie wydanego przez Killing Joke w 1980 roku).

Przypomnijmy, że Metalica zagra 28 kwietnia w Tauron Arenie Kraków.

Wideo Metallica: The Wait (Remastered)

Oto szczegół EP-ki (w nawiasie oryginalny wykonawca):



1. "Helpless" (Diamond Head)

2. "The Small Hours" (Holocaust)

3. "The Wait" (Killing Joke)

4. "Crash Course in Brain Surgery" (Budgie)

5. "Last Caress/Green Hell" (The Misfits).

