Metallica przed koncertem w Polsce. Co usłyszymy w Krakowie?

W czwartek (26 kwietnia) w Monachium muzycy Metalliki sięgnęli po utwór "Skandal im Sperrbezirk" niemieckiej grupy Spider Murphy Gang. A już w sobotę (28 kwietnia) legenda metalu zaprezentuje się w Tauron Arenie Kraków.

James Hetfield (Metallica) w akcji /FRANCOIS GUILLOT / AFP

Jak już informowaliśmy, 1 lutego w Lizbonie rozpoczęła się kolejna europejska odsłona trasy "WorldWired Tour", która promuje wydaną 18 listopada 2016 r. płytę "Hardwired to Self-Destruct". Na następcę "Death Magnetic" fani musieli czekać aż osiem lat.

W programie koncertów pojawia się fragment pod hasłem "Rob & Kirk's Doodle". W połowie występu ze sceny schodzą James Hetfield (wokal, gitara) i Lars Ulrich (perkusja), zostawiając pole do popisu Kirkowi Hammettowi (gitara) i basiście Robertowi Trujillo, który dodatkowo przejmuje wtedy mikrofon.

I tak furorę robił m.in. "Jożin z bażin" w czeskiej Pradze czy utwór "A Legjobb mèreg" węgierskiej grupy Tankcsapda w Budapeszcie.

W Monachium muzycy Metalliki wykonali przebój "Skandal im Sperrbezirk" niemieckiej grupy Spider Murphy Gang. Singel w oryginalnej wersji w 1981 r. dotarł do szczytu list przebojów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. W zestawieniu przebywał odpowiednio przez 36, 16 i 11 tygodni.

Wideo Metallica - Skandal Im Sperrbezirk (Spider Murphy Gang) - live in Munich Germany on April 26 2018

Przypomnijmy, że kolejnym przystankiem na trasie Metalliki jest Polska - w sobotę 28 kwietnia zespół pojawi się w Tauron Arenie Kraków. Gościem specjalnym będzie norweski Kvelertak.

W programie koncertu możemy spodziewać się nowych utworów (m.in. "Hardwired", "Atlas, Rise!", "Moth Into Flame", "Spit Out the Bone"), jak i klasyków z całej kariery ("Seek & Destroy", "Welcome Home (Sanitarium)", "For Whom the Bell Tolls", "Sad But True", "One", "Master of Puppets", "Nothing Else Matters" i "Enter Sandman").



Album "Hardwired to Self-Destruct" grupy Metallica zadebiutował na 1. miejscu w 57 krajach.

"Cudownie jest mieć ludzi, którzy nadal chcą cię słuchać. Nie możemy dogodzić każdemu. Robimy co możemy" - podkreślał James Hetfield.

Dwupłytowy "Hardwired to Self-Destruct" trafił na szczyt list przebojów w m.in. USA (ponad 280 tys. egzemplarzy), Polsce (Platynowa Płyta), Niemczech, Australii i Francji.

Wideo Metallica: Nie możemy dogodzić każdemu (Associated Press/x-news)

Clip Metallica Moth Into Flame

