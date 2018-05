Metallica powróci do Europy w 2019 r. Będzie koncert w Polsce?

Ponad 650 tysięcy fanów wzięło udział w europejskiej trasie koncertowej grupy Metallica. Legendarna formacja już zapowiedziała, że wróci na Stary Kontynent w 2019 r. na serię stadionowych występów.

Metallica powróci do Europy w 2019 r. /FRANCOIS GUILLOT / AFP

1 lutego w Lizbonie rozpoczęła się kolejna europejska odsłona trasy "WorldWired Tour", która promuje wydaną 18 listopada 2016 r. płytę "Hardwired to Self-Destruct". Na następcę "Death Magnetic" fani musieli czekać aż osiem lat.

Tym razem Metallica zagrała 39 koncertów w 29 miastach. Po ostatnim występie w Helsinkach (Finlandia) zespół zdecydował się podsumować tę część tournee.

"Trochę brak nam słów (kiedy to zleciało?) i jesteśmy pod niezwykłym wrażeniem przyjęcia i waszej miłości, którą nam pokazaliście!" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Muzycy pochwalili się kolejnymi rekordami z wyprzedanymi koncertami, dzięki czemu w niektórych miastach szybko był ogłaszany kolejny występ.



"Na szczęście dla nas, wrócimy! Czekajcie na informacje w sierpniu o naszym powrocie w maju 2019 r. podczas serii występów na stadionach, która potrwa do sierpnia. My już nie możemy się doczekać!" - przekonują Amerykanie.





Wyjątkową popularność w ramach tej trasy cieszył się fragment pod hasłem "Rob & Kirk's Doodle". W połowie występów ze sceny schodzili James Hetfield (wokal, gitara) i Lars Ulrich (perkusja), zostawiając pole do popisu Kirkowi Hammettowi (gitara) i basiście Robertowi Trujillo, który dodatkowo przejmował wtedy mikrofon.

I tak furorę robił m.in. "Jożin z bażin" w czeskiej Pradze, utwór "A Legjobb mèreg" węgierskiej grupy Tankcsapda w Budapeszcie, "Wehikuł czasu" Dżemu w Krakowie (zdecydowanie najpopularniejszy - ponad 2,3 mln odsłon), "Take On Me" A-ha w Norwegii, "The Final Countdown" Europe i "Dancing Queen" ABBY (Szwecja).

Album "Hardwired to Self-Destruct" grupy Metallica zadebiutował na 1. miejscu w 57 krajach.

"Cudownie jest mieć ludzi, którzy nadal chcą cię słuchać. Nie możemy dogodzić każdemu. Robimy co możemy" - podkreślał James Hetfield.

Dwupłytowy "Hardwired to Self-Destruct" trafił na szczyt list przebojów w m.in. USA (ponad 280 tys. egzemplarzy), Polsce (Platynowa Płyta), Niemczech, Australii i Francji.

