Meryl Streep stała się muzycznym memem

Zdjęcie Meryl Streep rozbawiło tysiące internautów. Wszystko za sprawą kontekstu, w jakim zostało osadzone. Nowego mema ze znaną na całym świecie aktorką nazwano "Śpiewająca Meryl Streep".

Meryl Streep to jedna z najpopularniejszych aktorek w branży filmowej. Wystąpiła w kilkudziesięciu popularnych produktach, m.in. w: "Łowcy jeleni", "Wyborze Zofii", "Sprawie Kramerów", "Pożegnaniu z Afryką", "Diabeł ubiera się u Prady", "Mamma Mia!", "Julie i Julia", "Żelaznej Damie" oraz "Boskiej Florence".

W swojej karierze otrzymała 20 nominacji do Oscarów (zdobyła trzy statuetki), 30 nominacji do Złotych Globów (wygrała osiem razy), dwie nagrody Emmy, a także wyróżnienia na festiwalach w Cannes i Berlinie. Pięć razy walczyła także o Grammy.

Jednak tym razem Meryl Streep znalazła się na ustach internautów nie ze względu na swoje filmowe osiągnięcia lub przez którąś ze swoich odważnych wypowiedzi. Użytkowników mediów społecznościowych rozbawiły kadr z gali SAG (Screen Actors Guild) z krzyczącą aktorką , który nazwano "Śpiewająca Meryl Streep" lub "Meryl Streep wykrzykującą słowa piosenek".



Jako pierwszy "krzyczącej Meryl Streep" użył na Twitterze Dash Tsuhsi 17 marca. To właśnie on nad zdjęciem gwiazdy wstawił fragment tekst z utworu raperki Missy Elliott "Work It".



W 72 godziny zdjęcie z odpowiednim dopiskiem podbiło sieć (36 tys. polubień, 36 tys. retweetów). Pomysł internauty przypadł do gustu innym i w taki sposób Meryl Streep zaczęła "wykrzykiwać" słowa najpopularniejszych piosenek.

Do zdjęcia Meryl Streep dopisano fragmenty piosenek m.in. The Killers "Mr. Brightside", Britney Spears "Baby One More Time", Backstreet Boys "Everybody" (mema wrzucił sam zespół), Drake'a "Know Yourself", Alicii Keys "Empire State Of Mind", Beyonce "Sorry", Avril Lavigne "Girlfriend" i wielu innych.



Oto przykłady najlepszych memów z Meryl Streep:



