Meghan Trainor woła o równość (nowy teledysk "No Excuses")

Meghan Trainor zaprezentowała najnowszy singel "No Excuses", który zapowiada jej trzeci album.

Meghan Trainor znów podbije listy przebojów? /Neilson Barnard /Getty Images

Autorka takich hitów jak "All About That Bass" czy "Me Too" wraca do gry. Meghan Trainor udostępniła singel "No Excuses" będący zapowiedzią jej trzeciej płyty długogrającej.

Piosenka jest współczesnym hymnem wołającym o równość, szacunek wobec kobiet i o bycie miłym dla innych.

Kolorowy i energetyczny klip do piosenki nakręcił Colin Tilley, mający na koncie teledyski dla Justina Timberlake’a, Rihanny, Britney Spears czy Enrique Iglesiasa.

Meghan Trainor szczęśliwie wyzdrowiała po dwóch operacjach strun głosowych (cztery miesiące bez wypowiedzenia słowa) i z powodzeniem przetrwała najbardziej niepokojący okres swojego życia. Wzmocniona o nową miłość i troskę o samą siebie, powraca ze zdwojoną energią i najbardziej optymistyczną płytą w karierze. Dodatkowo mocno rodzinnej - chórki do wszystkich utworów nagrywała jej mama, tata, brat i narzeczony.

Zobacz teledysk "No Excuses":



Clip Meghan Trainor No Excuses

O Meghan Trainor świat usłyszał w 2014 roku za sprawą jej przełomowego singla "All About That Bass". Piosenka o wyzwolonych kobietach, niewstydzących się swoich kształtów namieszała na scenie pop i przyniosła wokalistce status megagwiazdy. Aktualnie ma na koncie siedem multiplatynowych singli, dwa platynowe albumy, trzy wyprzedane trasy koncertowe, a także hity dla największych gwiazd muzyki pop i country, których jest współautorką.

Warto dodać, że "All About That Bass" pokrył się w Stanach Zjednoczonych diamentem, który to status przed nią zdobyło tylko 15 innych piosenek w historii.