Meghan Trainor walczy o utrzymanie dobrej sylwetki

24-letnia Meghan Trainor przyznała, że robi wszystko, aby utrzymać szczupłą sylwetkę. Wokalistka dodała, że postanowiła zmienić swój tryb życia po operacji strun głosowych w 2015 i 2017 roku.

Meghan Trainor zaczęła o siebie dbać /Frazer Harrison /Getty Images

Przypomnijmy, że Meghan Trainor dwukrotnie zawieszała karierę ze względu na problemy ze strunami głosowymi.

- Ze względu na pierwszą operację odwołałam trasę koncertową (2015 r. - przyp. red.) i zawiodłam mnóstwo fanów, co najbardziej mnie bolało. Przed drugą operacją (2017 r. - przyp. red.) musiałam zrezygnować jeszcze z trasy radiowej - mówiła Interii Trainor.

W trakcie rekonwalescencji piosenkarka schudła ponad dziewięć kilogramów, a teraz robi wszystko, by ponownie nie przybrać na wadze.



"Chcę żyć wiecznie, chcę być ciągle młoda. Przestałam pić i robić rzeczy, które źle działają na moją twarz. Nie chcę mieć już nic wspólnego z trądzikiem - mam 24 lata i chcę żyć, dopóki nie skończę 106" - mówiła ET.com.

Trainor dodała, że cały czas wpiera ją jej narzeczony, Daryl Sabara. To on miał też mobilizować wokalistkę do większej aktywności fizycznej oraz pomagać dobrać jej dietę.

"Gotuje dla mnie i uczy mnie gotować. Nigdy tego nie umiałam, a on pokazał mi wszystkie sekrety, jak zrobić dobre potrawy" - mówiła.



Zdjęcie Meghan Trainor w 2016 roku / Christopher Polk / Getty Images

Zdjęcie Meghan Trainor w 2014 roku / Timothy Hiatt / Getty Images

Wokalistka ma zamiar łączyć karierę - szykuje się do nagrań drugiego sezonu talent show "The Four" i pracuje nad trzecią płytą - z życiem osobistym. Trainor przyznała, że po ślubie planuje powiększyć rodzinę. "Mam obsesję na punkcie dzieci" - dodała.

Na razie nieznana jest dokładna data premiery nowego materiału Amerykanki. Przewiduje się, że płyta ujrzy światło dzienne jeszcze w tym roku. Krążek promuje singel "No Excuses".



