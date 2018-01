Meghan Trainor: Nowy album z udziałem rodziny

Meghan Trainor przyznała, że swój trzeci album nagrała we współpracy z członkami swojej rodziny.

Meghan Trainor pod koniec 2017 roku /Jerritt Clark /Getty Images

Wokalistka, która popularność zyskała dzięki przebojowi "All About That Bass", nad nowym materiałem pracowała wraz z rodzicami (Gary i Kelli), dwoma braćmi (Justin i Ryan), a także kuzynami, ciotkami i wujkami.

"Nie mówiłam tego wcześniej nikomu, ale moja nowa płyta będzie głośna i członkowie mojej rodziny będą śpiewać w każdej piosence, ponieważ chciałam stworzyć właśnie taki materiał - mówiła Trainor agencji WENN.

"Niedawno go skończyłam i jestem pewna tej rzeczy" - mówiła natomiast dziennikarzom E! na rozdaniu nagród Television Critics Association. Gwiazda przyznała również, że bardzo boi się odbioru płyty przez fanów.



Wokalistka zdradziła, ze jedną z inspiracji przy tworzeniu płyty był jej związek z Darylem Sabarą. "Jestem zaręczona i szaleńczo zakochana. To jedna z tych magicznych historii miłosnych, więc napisałam o tym" - mówiła Trainor.

Zdjęcie Meghan Trainor w 2014 roku / Stephen Lovekin / Getty Images

Na płycie znajdzie się też piosenka napisana po operacji strun głosowych Trainor, która odbyła się w 2016 roku. "Znalazłam się w niewielkiej, czarnej dziurze. Miałam depresję i byłam załamana. Zdecydowałam jednak, że nie chcę tak żyć" - wyjaśniła.

2018 rok będzie dla Meghan Trainor bardzo pracowity. Wokalistka została jurorką w programie "The Four: Battle of Stardom" (oceniającymi występy są również Charlie Walk, Diddy i DJ Khaled), a ponadto w tym roku odbędzie się jej ślub.

Wokalistka w rozmowie z E! przyznała, że w ostatnich miesiącach zaczęła dbać o zdrowie i formę, dzięki czemu zrzuciła dziewięć kilogramów.

Przypomnijmy, że poprzednia płyta Meghan Trainor - "Thank You" - ukazała się w 2016 roku.