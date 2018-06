​Meghan Trainor: Nowa płyta "Treat Myself" w sierpniu. Posłuchaj utworu "All the Ways"

​Meghan Trainor ogłosiła, że jej nowy album "Treat Myself" ukaże się w 31 sierpnia. Kolejnym singlem zwiastującym to wydawnictwo jest piosenka "All the Ways".

Autorka hitów "All That Bass", "No", "Me Too" czy "Like I’m Gonna Lose You" od początku roku zapowiada swój trzeci krążek singlami "No Excuses", "Let You Be Right" i "Can’t Dance".

Ale dopiero premiera najnowszej piosenki "All The Ways" przyniosła ze sobą konkretną datę premiery - album "Treat Myself" ukaże się 31 sierpnia.

"To nasza najlepsza płyta i jesteśmy z niej bardzo dumni. Mówię 'my', bo pracowałam nad nią z całą rodziną, przyjaciółmi i narzeczonym. Wszystko, w co wierzę i chcę przekazać światu, ujęłam w formę pogodnych, tanecznych piosenek, które mam nadzieję bardzo wam się spodobają" - mówi Meghan Trainor.

Posłuchaj utworu "All the Ways":



O wokalistce świat usłyszał w 2014 roku za sprawą jej przełomowego singla "All About That Bass". Piosenka o wyzwolonych kobietach, nie wstydzących się swoich kształtów nieźle namieszała na scenie pop i przyniosła wokalistce status megagwiazdy.

Aktualnie ma na koncie siedem multiplatynowych singli, dwa platynowe albumy, trzy wyprzedane trasy koncertowe, a także hity dla największych gwiazd muzyki pop i country, których jest współautorką. Warto dodać, że "All About That Bass" pokrył się w Stanach Zjednoczonych diamentem, który to status przed nią zdobyło w historii tylko 15 innych piosenek.