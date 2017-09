Me And That Man: Nocna jazda z Nergalem ("Nightride")

Adam Nergal Darski zaprasza na nocną przejażdżkę w mrocznym teledysku "Nightride" grupy Me And That Man.

John Porter i Nergal w teledysku "Nightride" Me And That Man /

Przypomnijmy, że oprócz Adama Nergala Darskiego (lider metalowej grupy Behemoth) i Johna Portera w zespole Me And That Man występują Wojtek Mazolewski (bas, kontrabas) i Łukasz Kumański (instrumenty perkusyjne). W koncertowym składzie Mazolewskiego zastępuje Włoch Matteo Bassoli (eks-Blindead).

Grupa zadebiutowała singlem w dwóch wersjach językowych - polskiej ("Cyrulik Jack") i angielskiej ("My Church Is Black"). Autorami nagrania są Adam Nergal Darski (muzyka) i Olaf Deriglasoff (tekst).



Jeszcze przed premierą albumu "Songs Of Love And Death" (24 marca) poznaliśmy utwory "Ain't Much Loving" i "Cross My Heart And Hope To Die".

Tym razem przed trasą po Polsce zespół zaprezentował filmowy teledysk do nagrania "Nightride".

Zapowiadający klip Nergal przy okazji wbił szpilkę swojej byłej partnerce Dorocie "Dodzie" Rabczewskiej.

"Duet Rabczewski i Lipnicki z dumą przedstawia najnowszy teledysk Me And That Man do utworu 'Nightride'" - napisał na Instagramie. John Porter przez wiele lat był partnerem Anity Lipnickiej (rozstali się w 2015 r.).

Za realizację klipu odpowiada Roman Przylipiak, pracujący z tak różnymi wykonawcami, jak m.in. Feel, Wilki, Ania Wyszkoni, Maryla Rodowicz, Łukasz Zagrobelny, Jan Bo, Beneficjenci Splendoru, Blindead czy macierzysty zespół Nergala - Behemoth.

U boku liderów w teledysku zagrała aktorka Justyna Wasilewska (Wanda z "Sztuki kochania. Historii Michaliny Wisłockiej").



"To była czysta radocha pracować razem tej zimnej wiosennej nocy" - wspomina Nergal.