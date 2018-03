Me And That Man bez Johna Portera. Nergal: Nasze drogi musiały się rozejść

Adama Nergal Darski w rozmowie z "Teraz Rockiem" ujawnił, że w zespole Me And That Man u jego boku nie występuje już John Porter.

Drogi Johna Portera i Adama Nergala Darskiego w Me And That Man się rozeszły /fot. Oskar Szramka /materiały promocyjne

Przypomnijmy, że Me And That Man to powstały w 2016 r. wspólny projekt Adama Nergala Darskiego (lider metalowej grupy Behemoth) i Johna Portera. W pierwszym składzie u ich boku pojawili się Wojtek Mazolewski (bas, kontrabas) i Łukasz Kumański (Fuzz, Proghma-C; instrumenty perkusyjne). Mazolewskiego w koncertowym składzie szybko zmienił pochodzący z Włoch Matteo Bassoli (Proghma-C, eks-Blindead).



Grupa zadebiutowała singlem w dwóch wersjach językowych - polskiej ("Cyrulik Jack") i angielskiej ("My Church Is Black"). Autorami nagrania są Adam Nergal Darski (muzyka) i Olaf Deriglasoff (tekst).



Jeszcze przed premierą albumu "Songs Of Love And Death" (marzec 2017 r.) poznaliśmy utwory "Ain't Much Loving" i "Cross My Heart And Hope To Die".

- Jest to w jakimś sensie muzyka drogi. Najbliżej jej do amerykańskiego grania. Nergal kiedyś rzucił, że gramy necro-blues... też brzmi fajnie!- mówił Interii John Porter.



Nergal dodawał, że bardzo trudno ich debiutancki album sklasyfikować. - Podoba mi się, że ludzie są skonfundowani. Nie wiedzą z jakim stylem mają do czynienia. Spekulowano, że będzie to neo folk, blues, country. Wiadomo, blues jest wypadkową tego typu historii, ale gatunków i inspiracji jest naprawdę sporo.

Teraz okazuje się, że rok po premierze wspólnej płyty Portera nie ma już w składzie Me And That Man.

"Nasze drogi musiały się rozejść. Na tym etapie pozostawię to bez dalszego komentarza. Ale mam pomysł na kolejne dwie płyty, mam parę piosenek w wersji demo, nagranych jeszcze w trakcie prac nad pierwszą płytą. (...) Chcę robić tylko fajne rzeczy z fajnymi ludźmi. To ważne dla mojego komfortu psychicznego i kreatywności" - komentuje Nergal w "Teraz Rocku".

Nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Portera.

"Mam na maksa wywrotową koncepcję, jest bardzo wymagająca, ale warto dać jej szansę" - mówi Nergal.

