MBrother nie żyje. Znamy datę pogrzebu polskiego DJ-a

Znany z przeboju "Trebles" DJ i producent MBrother zmarł w poniedziałek 15 stycznia w wieku 36 lat. Podano datę i miejsce pogrzebu polskiego muzyka.

MBrother miał 36 lat /Piotr Fotek / Reporter

W kwietniu 2016 r. u MBrothera, bo takim pseudonimem posługiwał się Mikołaj Jaskółka, zdiagnozowano pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużych komórek B (początkowo lekarze twierdzili, że DJ jest chory na grypę lub cierpi z powodu alergii).

Walkę z nowotworem na bieżąco relacjonował na swoim Facebooku. Po pewnym czasie okazało się, że leczenie w Polsce nie będzie możliwe - wystartowała więc internetowa zrzutka, której celem było zebranie funduszy mających umożliwienie rozpoczęcia terapii w Niemczech lub USA. Z zakładanych 500 tysięcy złotych udało się zebrać prawie 284 tysiące.

MBrotherowi jednak nie udało się wygrać z chorobą.

Pogrzeb DJ-a i producenta odbędzie się w piątek 19 stycznia o godz. 14 na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu.



Największą popularnością cieszył się utwór "Trebles" promujący debiutancką płytę "Just In The Mix" (2006 rok). Na koncie miał również kilkanaście singli, kilkadziesiąt remiksów i dwie EP-ki - "Dancefloor" i "Hold On" (odpowiednio z 2011 i 2015 roku).



MBrother zostawił żonę i 9-letniego syna.



