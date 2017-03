Maya and The Hummingbirds: Uwielbiam ludzi ("Stella")

Poniżej możecie zobaczyć debiutancki teledysk polskiej grupy Maya and The Hummingbirds - "Stella".

Na czele Maya and The Hummingbirds stoi Maja Kowalczuk /fot. Magdalena Kleszczyńska /materiały promocyjne

Maya and The Hummingbirds to dziewięcioosobowa formacja muzyczna na której czele stoi pochodząca z Żywca wokalistka Maja Kowalczuk.

Jazzowo-soulowy charakter twórczości zespołu, zdominowany przez skandynawską, ascetyczną wrażliwość, przywodzi na myśl dokonania takich twórców, jak choćby Bat For Lashes, Daughter czy London Grammar.

"Uwielbiam ludzi. Poznaję ich pragnienia, tęsknoty i marzenia.... a potem o tym piszę. O nich i o sobie" - mówi Maja Kowalczuk o swojej twórczości.

Po singlu "Parachute" przyszedł czas na pierwszy klip zrealizowany do utworu "Stella".

Producentem singla jest Szymon Folwarczny, który współpracował m.in. z Brodką, Anią Dąbrowską, Kamilem Bednarkiem czy Noviką.