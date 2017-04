Max Martin zdradza, jak stworzyć popowy hit

Szwedzki kompozytor i autor tekstów w wywiadzie, którego udzielił z magazynowi "DiWeekend", zdradza, na jakich fundamentach powinien budowany być popowy singel.

Max Martin to pochodzący ze Szwecji producent, kompozytor i autor tekstów. W trakcie swojej kariery pomagał stworzyć największe przeboje takim wykonawcom jak: Britney Spears, Taylor Swift, Katy Perry, Justin Timberlake, Kelly Clarkson i Adele.



Clip