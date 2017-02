Matthew Knowles był zaskoczony ciążą Beyonce

Ojciec Beyonce, Matthew Knowles przyznał, że był w szoku, gdy dowiedział się o bliźniaczej ciąży swojej córki.

Matthew Knowles dowiedział się od swoich studentów o ciąży swojej córki /Frank Micelotta / Getty Images

"Chcielibyśmy podzielić się naszą miłością i naszym szczęściem. Zostaliśmy błogosławieni dwa razy. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, że nasza rodzina powiększy się o dwóch nowych członków i dziękujemy za wszystkie dobre życzenia" - napisała na Instagramie 1lutego wokalistka, pokazując przy okazji ciążowy brzuszek.

Reklama

Zdjęcie natychmiast podbiło sieć i pobiło dotychczasowy rekord Instagrama, stając się najpopularniejszą fotografią w serwisie. O ciąży Beyonce pisały media na całym świecie.

Co ciekawe, ojciec Beyonce, Matthew Knowles, dowiedział się o ciąży córki po tym, jak jego studenci zaczęli wysyłać mu smsy z gratulacjami.

"Byłem w szoku. Powiem wam, jak to było. Dostałem pierwszą wiadomość i pomyślałem 'dlaczego, ktoś przysłał mi gratulacje?'. Potem dostałem kolejnego i byłem coraz bardziej zdziwiony. W końcu ktoś napisał mi, abym zerknął do internetu" - stwierdził Knowles w rozmowie w programie "The Insider".

Knowles przyznał, że gdy tylko mógł, zadzwonił do córki. Wokalistka w tym czasie przygotowała się do występu na ceremonii rozdania nagród Grammy (12 lutego).

"Odbyliśmy wspaniałą rozmowę. Nie mogę się doczekać, aż ją spotkam i powiem jej 'Zwolnij trochę. Musisz to zrobić'" - mówił.

Matthew Knowles, który przez pewien czas był menedżerem gwiazdy, przyznał, że Beyonce dokonała dobrego ruchu z ujawnieniem się już teraz. Dodał również, że Blue Ivy cieszy się, że będzie miała rodzeństwo.