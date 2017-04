Mateusz Ziółko i jego "Szkło" (płyta "Na nowo")

26 maja ukaże się zapowiadana od dłuższego czasu płyta "Na nowo". Tym albumem debiutuje solowo Mateusz Ziółko, laureat trzeciej edycji "The Voice of Poland".

Mateusz Ziółko prezentuje nowy teledysk /Fot. Damian Klamka /East News

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk wokalisty - "Szkło".



Tekst piosenki opowiada o kłamstwach i coraz większego przyzwolenia społecznego na zacieranie rzeczywistości.

"To dla mnie duże wyzwanie, żeby napisać taką warstwę słowną, z którą Mateusz mógłby się utożsamić. Niektóre schematy powielają się w naszych życiach, ale to zawsze interpretacja nadaje indywidualny przekaz emocji" - mówi Arek Kłusowski, autor tekstu.

Z kolei autorami muzyki są Marcin Czyżewski, Przemysław Puk, Katarzyna Chrzanowska i Jarosław Baran.

Wcześniej poznaliśmy utwór "W płomieniach", który pojawił się w serialu "Barwy szczęścia".

Teledysk "Szkło" nakręcił Kamil Krawczycki, pracujący wcześniej z m.in. Julą, Arkiem Kłusowskim i Jagodą Kret, reżyser filmu "Mój koniec świata". To również on odpowiadał za klip "W płomieniach".

W "Szkle" zagrali Klaudia Gryboś, Natalia Zych, Patryk Gnaś, Bartłomiej Gąsior. Zdjęcia zrealizowano w Dolinie Cedronu.



Mateusz Ziółko na muzycznej scenie obecny jest już prawie od dekady. W 2008 r. zaprezentował się szerszej publiczności w pierwszej edycji "Mam talent", w której dotarł do finału.

Do talent show powrócił cztery lata później, gdy ze swoim zespołem wystąpił w "Must Be The Music" (półfinał czwartej odsłony). Największy sukces odniósł w "The Voice of Poland" - jako podopieczny Marii Sadowskiej wygrał trzecią edycję.

Na scenie można go było zobaczyć i posłuchać w wielu projektach: "Michael Jackson Symfonicznie", "Freddie Mercury Symfonicznie", "Queen Story" czy podczas koncertów z Orkiestrą Akademii Bethowenowskiej oraz Orkiestrą Symfoników Bydgoskich. Wystąpił także na jednej scenie z Amy McDonald, Coolio oraz Johnem Milesem w duecie podczas polskiej edycji światowej trasy Night Of The Proms, dodatkowo 19 czerwca wziął udział w koncercie Europejskiej Stolicy Kultury u boku słynnego tenora Andrei Bocellego.

W 2014 r. zwyciężył w konkursie Super Debiuty podczas 51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wykonując utwór "Wspomnienie" autorstwa Czesława Niemena. W październiku 2015 roku wspólnie z Liberem, Mateusz nagrał utwór "7 rzeczy" promujący komedię "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach".

