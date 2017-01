Mateusz Maga i jego pierwszy pocałunek (zobacz teledysk "First Kiss")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do piosenki "First Kiss" Mateusza Magi, uczestnika czwartej edycji programu "Top Model". Debiutancki singel został zgłoszony do polskich preselekcji do Eurowizji 2017.

Wersja audio "First Kiss" w ciągu tygodnia doczekała się ponad 220 tysięcy odtworzeń. Teraz Mateusz Maga prezentuje teledysk do swojego debiutanckiego singla.

Clip Mateusz Maga First Kiss

Autorami nagrania są Ilona Europa (tekst) oraz Mojave M (muzyka).

"Premiera miała odbyć się w Walentynki, ale już mogę podzielić się efektem, przecież nie musimy czekać do 14 lutego, żeby powspominać pierwszy pocałunek" - napisał na Facebooku obdarzony androgyniczną urodą Maga.

"Uważam, że warto podejmować próby, warto narzucać sobie cele do ich realizacji.... Przede mną okres wielu zajęć, warsztatów wokalnych, dzięki którym chcę rozwijać. Miło mi czytać jak coraz częściej dostaje wiadomości, że jestem dla Was motywacją do realizacji celów! Warto kochać to co się robi i spełniać się w kilku płaszczyznach!" - pisał wcześniej uczestnik programu "Top Model".

Krajowe preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 2017 odbędą się 11 lutego. Do 20 stycznia chętni mogą zgłaszać swoje piosenki.

Wyboru utworów dokona komisja konkursowa, a reprezentanta Polski wybiorą widzowie TVP w głosowaniu oraz jury.

62. Eurowizja odbędzie się w dniach 9, 11 (półfinały) i 13 (finał) maja 2017 r. na Ukrainie. Przypomnijmy, że laureatką ubiegłorocznej edycji została wokalistka Jamala z piosenką "1944". Michał Szpak zajął wówczas 8. miejsce.

