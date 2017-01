Mastodon: Album gotowy (nowa płyta "Emperor Of Sand")

Muzycy Mastodon ujawnili pierwsze szczegóły premiery nowego albumu.

Kwartet z Atlanty w stanie Georgia nagrywa ponownie pod okiem producenta Brendana O'Briena, który po raz pierwszy współpracował z Mastodon przy płycie "Crack The Skye" z 2009 roku.



Następcę albumu "Once More 'Round The Sun" (2014 r.) zarejestrowano w rodzimym studiu Quarry, po czym przeniesiono się do Los Angeles, gdzie w studiu Henson wykonano miks.

"Przypomina to trochę poprzedni materiał, choć w niektórych obszarach poszliśmy jeszcze głębiej - jest kilka bardziej psychodelicznych partii, trochę więcej technicznych momentów. Parę miejsc, do których wcześniej nie zaglądaliśmy" - o nowej płycie powiedział Bill Kelliher, gitarzysta Mastodon.

Płyta "Emperor Od Sand" trafi na rynek 31 marca nakładem Reprise Records.



Z otwierającym płytę "Emperor Of Sand" utworem "Sultan's Curse" Mastodon możecie się zapoznać poniżej:

Na albumie "Emperor Of Sand" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich tytuły:



1. "Sultan's Curse"

2. "Show Yourself"

3. "Precious Stones"

4. "Steambreather"

5. "Roots Remain"

6. "Word To The Wise"

7. "Ancient Kingdom"

8. "Clandestiny"

9. "Andromeda"

10. "Scorpion Breath"

11. "Jaguar God".