Maryla Rodowicz: Zobacz okładkę płyty "Ach świecie..."

15 września do sklepów trafi zapowiadana już przez nas płyta "Ach świecie..." Maryli Rodowicz. Poznaliśmy kolejne szczegóły premierowego wydawnictwa.

Maryla Rodowicz na okładce płyty "Ach świecie..." /

Dodajmy, że właśnie 15 września na Festiwalu w Opolu odbędzie się okrągły jubileusz 50-lecia obecności Maryli Rodowicz na scenie.

"Ach świecie" to pierwszy album królowej polskiej piosenki od sześciu lat.

"Jestem podekscytowana, mam nadzieję, że singel trafi do waszych serc" - napisała Maryla Rodowicz zapowiadając nowy utwór "Hello".

Autorami singla są znany niegdyś z grupy Perfect gitarzysta Ryszard Sygitowicz (muzyka) i Jacek Cygan (tekst).

Za brzmienie całości odpowiada Maciej Muraszko - producent, który zrobił m.in. pięć płyt Macieja Maleńczuka (z którym zresztą grał w Psychodancingu na perkusji) i "Atramentową..." Stanisławy Celińskiej.

Według zapowiedzi, "Ach świecie..." to album "nagrany bez pośpiechu, dojrzały, melancholijny i bardzo ciepły". Muzyczne skojarzenia kierowane są ku pierwszym, folkowym nagraniom Maryli oraz płycie "Jest cudnie" z 2008 r.

"Płyta kojarzy mi się ze stresem. Czy radio zagra? Czy Empiki to zamówią? Czy ludzie kupią? Na którym miejscu wyląduje na OLiSie? Po co mi to? Przecież i tak gram koncerty, na których ludzie domagają się starych hitów" - tłumaczy Maryla, przyznając jednocześnie, że nowa płyta po prostu jej się przydarzyła.

Przyjaciółka - dziennikarka radiowa Maria Szabłowska - wysłała jej kilka piosenek autorstwa gitarzysty Witolda Łukaszewskiego, które tak wzruszyły i zachwyciły Marylę, że postanowiła pójść za tym wezwaniem. Łukaszewski jest autorem większości piosenek, które znalazły się na "Ach świecie...", ale swoje trzy grosze dołożyli też Robert Gawliński, lider Wilków (zaśpiewał z Marylą w duecie utwór tytułowy, przez siebie napisany) i współtwórca przebojów Budki Suflera Romuald Lipko, do spółki z Jackiem Cyganem.

Autorką okładki płyty jest Olka Osadzińska, utalentowana ilustratorka, na stałe mieszkająca w Berlinie, gdzie współpracuje m. in. z prestiżowym dziennikiem Die Welt, znana z wielu międzynarodowych projektów, współpracująca z instytucjami i klientami z całego świata. O jej pracach piszą magazyny takie jak New York Magazine, i-D czy japońskie Commons&Sense. Jako jedyna polska artystka została uwzględniona w prestiżowej publikacji Die Gestalten "The Beautiful. Illustration for Fashion and Style".