​Maryla Rodowicz twierdzi, że "W sumie nie jest źle". Zobacz nowy teledysk

"W sumie nie jest źle" jest drugim singlem z płyty "Ach świecie..." Maryli Rodowicz. Do utworu powstał teledysk z monochromatycznymi zdjęciami, nakręcony w mrocznym, otaczającym ruiny sanatorium, lesie.

Maryla Rodowicz szykuje się do premiery /Gałązka /AKPA

Jak twierdzi sama Maryla Rodowicz, miała ochotę potańczyć, ale tym razem się zamyśliła, rozmarzyła, zatęskniła... Wokalistka nagrała nowy album, zatytułowany "Ach świecie...", wypełniony wzruszającymi balladami, z folkiem i bluesem w tle.

Reklama

Drugi singel promujący płytę - "W sumie nie jest źle" - z lirycznego tekstu Witolda Łukaszewskiego czyni uniwersalne podsumowanie dojrzałości. "Wstaję i od razu chce się żyć / I na tyle lat, co już mam / Całkiem niezły jest mój stan" - śpiewa królowa polskiej piosenki w tej nostalgicznej, ale i optymistycznej piosence.

Teledysk powstał w opuszczonym, klimatycznym starym sanatorium Zofiówka w Otwocku. Maryla Rodowicz pojawia się w nim w rozmaitych stylizacjach - wielowarstwowych sukniach. W kilku ujęciach towarzyszy jej nawet... prawdziwy puchacz.

Zobacz teledysk "W sumie nie jest źle":



Clip Maryla Rodowicz W Sumie Nie Jest Źle

"Ach świecie..." to płyta bardzo dojrzała, melancholijna, ale ciepła. Przywodząca na myśl zarówno pierwsze, folkowe nagrania Rodowicz - czy tytuł "Ach świecie..." nie jest oczywistym nawiązaniem do debiutanckiego "Żyj mój świecie"? - jak i rozmarzony album "Jest cudnie" sprzed niemal dekady. Jej produkcją zajął się Maciej Muraszko, znany m.in. ze współpracy z Maciejem Maleńczukiem i Stanisławą Celińską. Pierwszym singlem z płyty był utwór "Hello".

Album trafi do sprzedaży 15 września. W dniu premiery Maryla Rodowicz wystąpi na 54. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z jubileuszowym koncertem z okazji 50-lecia swojej pracy artystycznej.