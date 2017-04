​Maryla Rodowicz: Melduję zadanie wykonane (nowa płyta we wrześniu)

"Melduję zadanie wykonane, płyta gotowa" - obwieściła na profilu Maryla Rodowicz. Piosenkarka nagrywała nowy materiał przy wsparciu m. in. Kayah i Roberta Gawlińskiego. Album ma się ukazać 15 września.

Maryla Rodowicz wkrótce podzieli się efektem prac w studiu /Piętka Mieszko /AKPA

W nagraniu nowej płyty Maryli Rodowicz uczestniczyli Kayah ("Najlepszy wokal i nogi" - zapewniała gwiazda na swoim profilu) oraz Robert Gawliński. Lider Wilków napisał i zaśpiewał wspólnie z pierwszą damą polskiej piosenki jeden utwór.

Inny zaproszony gość do nagrań to Sławek Uniatowski, wokalista, kompozytor, autor tekstów i multiinstrumentalista.

Jak zareagowali fani na "wykonanie zadania" przez Rodowicz? "Super extra! To kiedy słuchamy? Już się nie mogę doczekać" - napisał jeden z internautów. "Premiera 15 września" - odpowiedziała piosenkarka.

"Wspaniale. Serdecznie gratuluję. To będzie na pewno świetna płyta. Lepszego prezentu nie mogłam sobie wymarzyć" - skomentowała jedna z fanek. "Ja jestem bardzo zadowolona z efektu" - odpowiedziała Rodowicz.

W rozmowie z Interią, rąbka tajemnicy na temat nowego albumu Maryli Rodowicz i swojego udziału w jego powstawaniu, uchyliła Kayah.

- Maryla nagrywa piękną płytę, bardzo wzruszającą, zresztą aż się popłakałam - mówiła nam Kayah. - Wkroczyłam do studia, kiedy Sławek Uniatowski nagrywał unisono do jednej z jej piosenek, a potem już tak poszło... Popłakałam się przy trzech numerach. To są zdecydowanie piosenki, które trafiają do duszy, do serca i prowokują pewne przemyślenia - dodała.