Martin Garrix i Dua Lipa w duecie ("Scared To Be Lonely")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Scared To Be Lonely" do duetu holenderskiego DJ-a Martina Garrixa i brytyjskiej wokalistki Dua Lipa.

Dua Lipa wystąpiła w duecie z Martinem Garrixem /fot. Shirlaine Forrest / Getty Images

Martin Garrix to popularny holenderski DJ i producent muzyczny. Twórczość 20-latka, określana jako big room house, to połączenie brzmień electro, progressive house oraz dance. Pomimo młodego wieku Holender (numer 1 w rankingu "DJ Mag") ma na swoim koncie współpracę z takimi sławami muzyki klubowej jak: David Guetta, Tiësto, Dyro, Afrojack, Hardwell, Borgore czy R3hab.

Reklama

Popularność dał mu singel "Animals" z 2013 r. i to od niego zaczęła się imponująca kariera Garrixa. Obecnie ma już na koncie m.in. trzy statuetki MTV EMA.

Poprzednia produkcja Garrixa z Bebe Rexha odniosła wielki sukces - duet "In The Name of Love" z wokalistką doczekał się ponad 275 mln odsłon (wersja audio) oraz ponad 120 mln odtworzeń teledysku.

Tym razem w nowym singlu towarzyszy mu inna młoda wokalistka - 21-letnia Dua Lipa. Brytyjka dała się poznać z przeboju "Be The One".

Teledysk nakręcił w Szkocji Blake Claridge.

Clip Martin Garrix Scared To Be Lonely - & Dua Lipa

Sprawdź tekst "Scared To Be Lonely" w serwisie Teksciory.pl!