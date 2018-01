Marta Gałuszewska: Teledysk "Nie mów mi nie" już dostępny

Zwyciężczyni ósmej edycji "The Voice of Poland", Marta Gałuszewska, opublikowała teledysk do swojego pierwszego singla "Nie mów mi nie".

23-letnia Marta Gałuszewska podzieliła się teledyskiem do swojego pierwszego utworu "Nie mów mi nie", który miał swoją premierę w ósmej edycji "The Voice of Poland".

Różowowłosa wokalistka pracuje obecnie nad swoją debiutancką płytą. - Będę miała teraz bardzo dużo pracy i mam nadzieję, że uda mi się jak najszybciej wejść do studia i wynieść z niego jak najwięcej - opowiadała w rozmowie z Interią.



W "The Voice of Poland" Gałuszewska trafiła do drużyny Michała Szpaka.



Zobacz teledysk "Nie mów mi nie":



