Maroon 5: "Wait" i Alexandra Daddario z filmu "Baywatch. Słoneczny patrol"

Zdradzający swoją partnerkę Adam Levine z Maroon 5 próbuje ją odzyskać po raz ostatni - zobaczcie teledysk "Wait".

W klipie "Wait" Maroon 5 zagrała Alexandra Daddario /Joe Scarnici /Getty Images

"Wait" to drugi singel z wydanej w listopadzie 2017 r. płyty "Red Pill Blues".

Reklama

Wcześniej Maroon 5 promowali swój szósty album piosenką "What Lovers Do" z udziałem SZA.

Posłuchaj utworu "What Lovers Do" w serwisie Teksciory.pl!

W klipie "Wait" wokalista Adam Levine gra niewiernego mężczyznę, który próbuje odzyskać swoją partnerkę (w tej roli Alexandra Daddario) po raz ostatni.

Wyreżyserowany przez Dave'a Meyersa rozpoczyna się sceną, w której Levine kładzie do otwartej trumny prawdziwego skorpiona na nagi brzuch leżącej tam Daddario.

Clip Maroon 5 Wait

Sprawdź tekst utworu "Wait" w serwisie Teksciory.pl!

Alexandra Daddario dała się poznać z głównej roli w filmie "Baywatch. Słoneczny patrol". Występowała również w takich filmach jak "Piła mechaniczna 3D", "Percy Jackson: Morze potworów" i "Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna". Zagrała także w klipach "Radioactive" Imagine Dragons, "The Song of the Summer" Logana Paula i "Judy French" grupy White Reaper.

Mający na koncie m.in. statuetki Gramy i MTV Video Music Awards Meyers nakręcił klipy dla takich wykonawców, jak m.in. Kendrick Lamar, Justin Timberlake, Camila Cabello, Kelly Clarkson, Katy Perry i Nicki Minaj, Ariana Grande i John Legend, Bebe Rexha, Janet Jackson, Pink, Rihanna, Avril Lavigne, David Guetta, Justin Bieber, Britney Spears, Shakira, Celine Dion i Mick Jagger.